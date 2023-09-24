Рекордная жара зафиксирована в Свердловской области в сентябре 2023 года

Сентябрьская жара задержится в регионе до 25 числа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрь 2023 года радовал свердловчан теплыми деньками. Температура воздуха в течение месяца едва ли опускалась ниже +13 градусов. Рекордная жара задержалась на Среднем Урале в начале осени. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может войти в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений. Для этого достаточно получить среднюю температуру за месяц выше +12.7 (сейчас +13.6), - рассказал Пулин.

Пока тепло не собирается покидать Свердловскую область, оно задержится еще минимум на неделю. Однако 24 сентября в некоторых частях региона вероятны небольшие осадки, не смотря на солнечную погоду. Днем температура воздуха достигнет +25 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно. Северо-западный ветер до семи метров в секунду.

25 сентября также будет сентябрьская жара. Уже со вторника, 26 сентября, столбики термометра начнут опускаться. До 29 сентября воздух не будет прогреваться выше +17 градусов.

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