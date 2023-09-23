Драка произошла в автобусе № 50 Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле словесная перепалка двух женщин в переполненном автобусе обернулась дракой. Запись опубликовала группа «Инцидент Нижний Тагил».

– Произошло на вокзале. В целом, как я понял конфликтная ситуация заключалась в том, что кто-то кому-то не уступил проход к выходу. И вот слово за слово, мат за матом и началась драка. Молодая дама, защищая свои честь и достоинство, тоже за словом в карман не лезла. Люди, если у вас корона на голове, почему на такси не ездите-то, зачем претесь в эти переполненные скотовозки? – приводят слова очевидца в группе.

Напомним, что вечером 21 сентября в Каменске-Уральском полиция несколько часов уговаривала сдаться местного «ловеласа» Максима Мальмина. Мужчина пришел к квартире жены и угрожал ей револьвером. В итоге уральца задержали и доставили в больницу с ранением ноги.

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