Детский сад в Серове оштрафовали на 50 тысяч за отравление ребенка растворителем

Детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Яндекс.Карты

В Серове к ответственности привлекли детский сад №33 «Веснушки», в котором трехлетняя девочка по ошибке воспитателей напилась растворителя. Все произошло 12 июля. Бутылку с опасной жидкостью ребенок нашел в шкафчике для утерянных вещей в раздевалке. Подумала, что это вода и щедро приложилась к бутылочке, чтобы утолить жажду.

- У нее просто мама всегда воду в бутылке ставит в шкафчик, - объясняла «КП-Екатеринбург» знакомая семьи пострадавшей девочки. – Девочка шкафчик перепутала. Воспитатель в тот день была одна, без нянечки. Когда дети пришли с прогулки, она не доглядела, отвлеклась на другого ребенка.

В итоге девочка получила ожог ротовой полости и отравление. Ее увезли на скорой в реанимацию. К счастью, все обошлось. В тот же день ее перевели из реанимации в больничный городок, так как внутренние органы не пострадали.

- Растворитель в шкафчик положила воспитатель в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Также прокуратура внесла заведующей детским садом представление об устранении нарушений. Сам детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Родители детей, в садике отмечают, что сам случай уже обсуждать они давно перестали. Правда, не все считают наказание в виде выговора справедливым.

- Я думаю, что это несправедливо. Хорошо, что не мой ребенок на этом месте оказался, если бы мой, я бы просила чтобы ее уволили, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из родительниц.

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