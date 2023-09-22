В Екатеринбурге задержали южанина, устроившего драку из-за замечания об окурке

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Урала получила продолжение нашумевшая история с массовой дракой во дворе на улице Щербакова. Как рассказал пострадавший мужчина по имени Василий, конфликт начался после того, как он сделал замечание двум мужчинам, бросившим окурок около дома. Перепалка вскоре переросла в драку. Причем, по словам Василия, отбиваться в тот день ему пришлось три раза.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России. Василия направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, насколько тяжелый вред его здоровью был нанесен. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В пятницу, 22 сентября, стало известно, что правоохранители задержали одного из участников нападения на отца с детьми в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как стало известно «КП-Екатеринбург», им оказался 24-летний Самир Мамедов. Его задержали на 48 часов в рамках 91-й статьи УПК.

Однако пока неизвестно, будет ли Следственный комитет обращаться в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

- Непонятно, почему СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На мой взгляд, тут усматриваются признаки статьи 119 УК «Угроза убийством», - поделилась адвокат задержанного.

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