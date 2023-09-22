В поселке под Екатеринбургом пропали три подростка

О исчезновении ребят стало известно вечером 21 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Монетный под Екатеринбургом пропало три подростка. Самому младшему из них – 12 лет, двум другим по 13 и 15 лет. О пропаже ребят стало известно вечером 21 сентября. Тогда волонтеры вышли на поиски. Об этом сообщили в отряде «Прорыв».

Первый пропавший – 12-летний Тимур. Его рост 152 сантиметра, среднего телосложения, цвет волос темный, а глаза карие. На момент пропажи мальчик был одет в темные спортивные штаны и темную кофту в серую полоску.

Среди пропавших также 15-летний Александр. Ростом он 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, а цвет волос темный. В день исчезновения на нем были черные джинсы и черная футболка.

Третьим пропавшим подростком оказался 13-летний Александр. Мальчик ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые и волнистые. На нем были одеты серые спортивные штаны и серая спортивная кофта с капюшоном.

- Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00, - рассказали волонтеры.

Также со всей имеющеюся информаций вы можете обратиться к руководителю поискового отряда Наталии, набрав 89000440220.

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