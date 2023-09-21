Старение – в головах, здоровье – в руках: Врач-гериатр рассказала, как профилактика поможет здоровью в 60+

Около 30 процентов населения Свердловской области находятся в пенсионном возрасте. Фото: из личного архива В.Ямпольской

По данным Социального фонда России на 10 октября 2022 года, на Среднем Урале проживает 1,3 млн пенсионеров. Из них 136,3 тыс человек достигли возраста от 80 до 89 лет; 19,3 тысячи – от 90 до 99 лет; 96 человек перешагнули столетний рубеж.

О том, как людям старшего возраста сохранить здоровье и предупредить болезни, рассказала главный внештатный специалист, врач-гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области, зам начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук Валентина Ямпольская.

Фото: из личного архива В.Ямпольской

– Валентина Валерьевна, по результатам всероссийского опроса Аналитического центра НАФИ, который прошел в марте 2023 года, 57% респондентов пенсионного возраста оценили свой образ жизни как активный. Они отметили, что культурно отдыхают, занимаются физкультурой и путешествуют. Говорит ли это о том, что большинство пожилых людей ведет здоровый образ жизни?

– Отношение к старости за последние десятилетия очень сильно изменилось. Было время, когда старость воспринималась подобно дефекту. Но с годами менялся уклад и образ жизни людей, появились технологичные условия труда и возможности качественного отдыха. А главное – на помощь здоровому долголетию пришла современная медицина. Старение людей замедлилось, стало другим. Современное понимание успешного старения стало шире – оно включает психологическое, физиологическое и социальное здоровье. Успешное старение – это не обязательно большая пенсия или домик у моря. Это, прежде всего, здоровье, активность, ментальные функции. Это когда человек удовлетворен жизнью, познает новое, следит за своим внешним видом, имеет чувство юмора, интересы, хобби и так далее.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

– Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 73,4 года. Россияне стали жить дольше. Можно ли замедлить физиологический процесс старения?

– Действительно, многих волнует, что можно сделать так, чтобы жизнь и дальше была такой же радостной и полной впечатлений, как в молодости. Чтобы меньше хлопот доставлять своим близким. Это возможно сделать с помощью профилактики!

Пожилым людям достаточно быть физически активными, рационально питаться, отказаться от вредных привычек, своевременно проходить профилактические осмотры у врача и, конечно, находиться в бодром расположении духа. Без этого никуда. Также не обойтись без медицины и помощи врача-гериатра.

Напомню, медицинская наука гериатрия занимается изучением, профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у людей пожилого возраста. А врач-гериатр – это специалист, который оказывает медицинскую помощь пожилым пациентам.

– В России к пожилым людям относят биологический возраст у мужчин — от 61 до 75 года, у женщин – от 56 до 75 лет. Старческий — от 76 до 90 лет. Долгожителями называют людей старше 90 лет. В каком возрасте поможет профилактика старения?

– Профилактика старения должна начинаться намного раньше, чем наступит пожилой возраст. Коллеги-гериатры шутливо отмечают, что «профилактировать старение надо уже с первым криком новорожденного ребенка». Например, многие мужчины ближе к 60-ти годам страдают ожирением, гипертонической болезнью. У них снижается активность. Когда мы начинаем работать с нормализацией их режима питания, веса, изучаем с ними особенности артериального давления, то они словно молодеют. Снижают вес, начинают правильно питаться, заниматься спортом. Кому-то таблетки «от давления» становятся не нужны. У кого-то уходит состояние преддиабета. Только одной корректировкой питания можно снять многие симптомы, нормализовать уровень сахара в крови, остановить гипертонию.

В профилактике старения мы также уделяем особое внимание отказу от вредных привычек. Если человек бросает курить, то он в два раза снижает риски ранней деменции и сердечнососудистых осложнений, таких как инфаркт и инсульт.

– По приблизительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, в нашей стране насчитывается около 2-х миллионов пациентов с деменцией. Поможет ли профилактика пожилым людям, у которых снижается память?

– С 2008 года в России действует социальный проект о деменции «Мемини». Он как раз направлен на профилактику раннего старения в части когнитивных нарушений у людей старшего возраста. На интернет-ресурсе этого проекта – memini.ru – собраны все информационные материалы для пациентов и для родственников, живущих рядом с пожилыми людьми, у которых ухудшается память. Здесь есть тесты для определения уровня памяти, даются рекомендации по уходу за человеком, у которого возникает когнитивный дефицит.

Фото: из личного архива В.Ямпольской

В КАЖДОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

– В каких учреждениях и какие специалисты могут помочь определиться с профилактическими мерами?

– По всей Свердловской области сейчас развивается служба гериатрической помощи. В поликлиниках Екатеринбурга, Арамиля, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Качканара открываются гериатрические кабинеты. К врачу-гериатру можно записаться самостоятельно или через врача-терапевта. Также у терапевтов есть скрининг, который называется «Возраст – не помеха». По нему он может определить, есть ли повод обращаться к гериатру. Этот скрининг внедрили во всех поликлиниках региона.

– Поможет ли профилактика пожилому человеку, у которого есть целый букет заболеваний?

– Никогда не поздно начать заниматься профилактикой старения и заболеваний. Даже после инфаркта или инсульта человеку рекомендуется дозированная физическая нагрузка, правильное питание и прием необходимых препаратов.

С букетом заболеваний пациент может принимать до 10 и более таблеток. Врач-гериатр поможет ему уменьшить перечень таких лекарств без ущерба лечению, а также подберет рацион питания, определит уровень физической активности даже для лежачих пациентов, перенесших инсульт. Это хорошая профилактика дальнейших осложнений.

Врачи-гериатры способны помочь улучшить качество жизни пожилым уральцам, у которых есть несколько заболеваний.

Жить надо в любом возрасте, какие бы болезни не подстерегали. Важно, чтобы рядом всегда были дорогие люди – родные, внуки, друзья. Нужно больше общаться, двигаться, помогать более немощным. Все это даст возможность дольше радоваться жизни и оставаться активными. Будьте здоровы!