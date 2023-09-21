Известная сериальная семья стала амбассадором района Новокольцовский

Фото-пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Известные актеры Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова приняли участие в съемках роликов о районе Новокольцовский, который застраивает компания «Синара-Девелопмент». По сюжету пара переезжает из старой квартиры в городе Арамиль в новостройку в Новокольцовском, расположенном на юго-востоке Екатеринбурга.

Съемки проходили на территории первой очереди кампуса Уральского федерального университета, а также во Дворце водных видов спорта, который недавно открыл свои двери для горожан.

Фото-пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Я горда и счастлива стать лицом нового района Новокольцовский. Я в совершенном восторге от Дворца водных видов спорта – это спортивный объект будущего. Всем жителям района Новокольцовский невероятно повезло, что они – и взрослые, и дети – будут тренироваться в прекрасных условиях. Это олимпийский уровень, не меньше. Большое счастье, что строятся такие объекты, где будут расти замечательные спортсмены, в таких условиях будут расти только чемпионы, – сказала Валентина Рубцова.

Фото-пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Когда мы приехали на съемки в Новокольцовский, сначала нам показали объекты первой очереди кампуса УрФУ. Дизайн дворов и зон отдыха очень стильный и современный. Там очень приятно находиться и я думаю, что комфортно жить, учиться, общаться с друзьями. Буквально в нескольких шагах находится Дворец водных видов спорта, который покорил нас. Мы сделали небольшой заплыв, так сказать, опробовали бассейн. Это просто великолепно, и я по-хорошему завидую жителям района, что у них в доступе будет такой объект европейского уровня, – отметил Андрей Гайдулян.

Фото-пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Актер также обратил внимание на удачное местоположение и продуманную концепцию застройки района Новокольцовский.

Район Новокольцовский находится на юго-востоке Екатеринбурга в границах улиц Кольцовский тракт - Чистая - Сибирский тракт - ЕКАД. «Синара-Девелопмент» планирует возвести в нем 1 млн кв. м жилья для 50 тысяч человек. На территории района также появятся объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, учебно-образовательные центры.