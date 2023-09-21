Куда идут взносы за капремонт: объяснили эксперты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оплата взносов на капитальный ремонт является одной из ключевых тем и всегда вызывает много вопросов. Специалисты Фонда капитального ремонта Свердловской области напомнили основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

В Свердловской области обязанность оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт у жителей наступила с 1 ноября 2014 года. К этому моменту все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, должны были определиться со способом формирования фонда капитального ремонта, то есть выбрать либо специальный счет, либо «общий котел». И в зависимости от выбранного способа начать копить денежные средства на ремонт.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

В связи с чем у собственников жилья возникла обязанность оплачивать взносы?

В конце 2012 года в Жилищный Кодекс были внесены существенные изменения, которые четко обозначили порядок проведения капитального ремонта, его участников, их права и обязанности. До этого времени, как таковой программы капитального ремонта не было. Ремонт выполняли управляющие компании и администрации муниципальных образований. Но объемы проводимых ремонтных работ не позволяли существенно решить проблему старения жилого фонда. Поэтому на уровне Российской Федерации была разработана новая программа капитального ремонта домов, во всех регионах были созданы региональные операторы – Фонды, которых уполномочили заниматься организацией процесса ремонта, а на собственников жилья, проживающих в многоквартирных домах была возложена новая обязанность – нести расходы не только по содержанию общего имущества дома, но и по капитальному ремонту соразмерно своей доле в праве общей собственности. Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт закреплена в части ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 169 Жилищного Кодекса РФ, а также в ст. 210 Гражданского Кодекса РФ.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Все ли собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать взносы?

Обязанность по оплате взносов распространяется не на всех собственников жилья. Согласно жилищному законодательству от уплаты взносов освобождены собственники помещений в многоквартирных домах, не включенных в Региональную программу капитального ремонта. Кроме этого, взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. А также в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в них. В данном случае, обязанность по оплате взносов снимается с собственников, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Почему нужно оплачивать взносы на капитальный ремонт?

Взносы на капремонт являются обязательными платежами, имеют строго целевое назначение и используются исключительно на проведение капитального ремонта. Объем денежных средств, который региональный оператор вправе ежегодно направлять на финансирование Региональной программы, определяется в зависимости от объема взносов, поступивших от собственников жилья за предшествующий период. Поэтому от того, насколько своевременно и ответственно собственники оплачивают взносы, зависит объем ремонта и сроки его проведения.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Если собственники помещений в многоквартирных домах не оплачивают взносы, то им начисляются пени (в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, от наступившего дня оплаты по день фактической оплаты. (прим.: часть 14.1. статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Помимо этого, наличие задолженности является основанием для отказа в получении льгот и субсидий, а также компенсации расходов на оплату жилого помещения, предусмотренных действующим законодательством. (прим.: согласно части 5 статьи 159, части 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Нужно ли заключать договор с Фондом на оплату взносов на капитальный ремонт?

Заключение какого-либо договора с региональным оператором, то есть с Фондом действующим законодательством не предусмотрено, поскольку обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт возникает в силу закона.

Как рассчитать сумму ежемесячного взноса и как она формируется?

Ежемесячные взносы за капремонт никак не связаны с количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире. Сумма платежа напрямую зависит от площади помещения собственника. Ежемесячный платеж можно легко рассчитать по формуле:

Общая площадь помещения (кв.м.) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. метр площади помещения собственника в 2023 и в 2024 году составляет 14 руб. 81 коп.

Таким образом, если площадь вашей квартиры составляет 50 кв.метров, ежемесячный платеж по капремонту будет равен:

50 кв.м * 14 руб.81 коп. = 740 руб. 50 коп.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

Отметим, что минимальный размер взноса нельзя уменьшить, но увеличить возможно. Данное решение при необходимости принимается собственниками жилья на общем собрании.

Если фонд капитального ремонта формируется на счете регоператора, то есть в «общем котле», то оплата взносов производится по квитанциям, которые собственникам направляют платежные агенты Фонда (расчетные центры, с которыми у Фонда заключен договор на предоставление данных услуг).

Если выбран спецсчет – квитанции уполномоченное лицо, выбранное на общем собрании собственников.

Допускается ли объединение в одной квитанции платежа за капремонт и платежей за жилищно-коммунальные услуги?

Объединение в одном лицевом счете и в одной квитанции платежей за жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт не противоречит действующему законодательству. В случае неполной оплаты суммы, указанной в квитанции, денежные средства разным юридическим лицам перечисляются пропорционально по отношению к суммам, указанным в квитанции.

Произвести оплату можно удаленно - ОНЛАЙН, не выходя из дома, любым удобным для вас способом:

- через личный кабинет на сайте той организации, которая выставляет вам квитанции, или через ее официальное мобильное приложение;

- через сервис онлайн-платежей "Фрисби"

- через онлайн-банки.

Фото: Фонд капитального ремонта Свердловской области

В случае возникновения вопросов по оплате взносов вы можете обратиться за разъяснением к своему платежному агенту, контактный телефон должен быть указан в квитанции.

До какого числа нужно оплачивать взносы на капитальный ремонт?

Платежи за капремонт должны быть оплачены в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.