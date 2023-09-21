За кулисами билайна: истории из развития сотовой связи

Фото: пресс-служба билайна

За 31 год работы билайн построил десятки тысяч базовых станций. Это не просто железные предметы. С базовыми станциями связаны истории, наполненные человеческими эмоциями. Это истории не только экспертов билайна, которые строили сеть, но и людей, которые благодаря им могут оставаться на связи. К 31-летию билайна мы нырнули в наши архивы и превратили в комиксы несколько сюжетов, отражающих важные этапы в развитии сети.

Фото: пресс-служба билайна

Это был далекий 1997 год – тогда все только начиналось. «Би Лайн» (тогда название писалось именно так) запустил первую в России сеть GSM 1800. Первые базовые станции становятся местными достопримечательностями, говорят, что рядом с ними даже назначают свидания.

Фото: пресс-служба билайна

В 2009 году Билайн строит новые базовые станции и запускает сеть 3G. Заодно у птиц появляется больше мест для строительства своих жилищ. Разные виды пернатых считают вышки базовых станции подходящим местом для выращивания птенцов.

Фото: пресс-служба билайна

2014 год – наступило время скоростного мобильного интернета. Оператор запускает сеть 4G. Появляется все больше моделей смартфонов и выгодных мобильных тарифов. Также увеличивается интернет-покрытие. Сети строятся не только в крупных городах, но и рядом с небольшими населенными пунктами, и на территориях промышленных комплексов. Порой для обслуживания базовых станций специалистам билайна приходилось каждый день преодолевать «квесты».

Фото: пресс-служба билайна

А вот и на дворе 2019 год. Россияне уже активно пользуются сетью 4G. У абонентов увеличиваются требования к скорости мобильного интернета и качеству голосовых звонков. Поэтому Билайн за 4 года утраивает сеть 4G. Новым базовым станциям дают имена. Чаще всего названия связаны с обстоятельствами, в которых строились и запускались вышки. Кстати, эта станция действительно носит название «Юля» и находится в городе Уфа, на улице Георгия Мушникова, 15.

Фото: пресс-служба билайна

В 2022-м оператор создал систему, которая выявляет нестандартные ситуации на сети до поступления жалоб. Малейшая неполадка, например из-за скачка напряжения – и специалисты уже в курсе инцидента. Они стараются быстро устранить проблему, вне зависимости от времени суток и местоположения оборудования, чтобы качество связи у абонентов не ухудшилось.

Фото: пресс-служба билайна

Сейчас жители Москвы и Санкт-Петербурга используют мобильную сеть и интернет даже в глубоких станциях метро. Сигнал ловит хорошо благодаря специальному кабелю, проложенному в туннелях метро. Но еще пару лет назад над этим трудились технические специалисты операторов, включая билайн. Они могли работать только с 2:00 до 4:00, ведь в остальное время по туннелям ходят поезда.

Каждый год билайн увеличивает покрытие мобильной сети и делает интернет надежнее, строя базовые станции и запуская новые технологии в больших городах и в малых населенных пунктах России. За обычным звонком или смайликом, отправленным в мессенджере, стоят базовые станции и такие вот истории, связанные с их монтажом и обслуживанием. Благодаря этому все больше жителей страны получают мобильный интернет, с которым хоть куда.

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