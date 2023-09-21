Экс-директору ДК в Заречном, где школьник-акробат сорвался с 3-метровой высоты, грозит 6 лет колонии

Мальчик упал, когда отрабатывал похожий трюк Фото: Оксана Глазкова

Весной в Заречном случилось ЧП – 14-летний акробат, занимавшийся в цирковой студии «Арена», сорвался с трехметровой высоты. Все случилось из-за оборвавшихся ремней, с помощью которых он репетировал трюк.

После ЧП мальчика увезли в детскую больницу №9 Екатеринбурга в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти ему жизнь. Но ребенок почти три недели не приходил в сознание, а впоследствии проходил серьезную реабилитацию – учился заново дышать, глотать и жевать.

В четверг, 21 сентября, в прокуратуре Свердловской области сообщили, что ответственность за происшествие может понести бывший руководитель Дома культуры «Ровесник», на базе которого работает цирковая студия. Ее обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы.

- Обвиняемая, занимая должность директора Дома культуры «Ровесник», не осуществляла контроль за безопасным использованием акробатического оборудования, не заключала договоры на его обслуживание, не назначила технического специалиста, обязанного осуществлять технический осмотр, не проводила регулярную диагностику оборудования с привлечением специалистов, - прокомментировали в прокуратуре Свердловской области. – Данные обстоятельства привели к травмированию несовершеннолетнего подростка в ходе тренировки.

В прокуратуре уточнили, что лебедка, трос и другое оборудование для цирковой студии «Арена» были закуплены в сентябре 2017 года. А падение мальчика произошло из-за «разрыва удерживающего троса лебедки». Школьник получил травмы головы и позвоночника. Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.

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