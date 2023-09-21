Резервные источники, подземные воды и экономия: как решается вопрос с водоснабжением Первоуральска

Как спасти Верхне-Шайтанский пруд? Автор: Александр ФОКИН

Череда маловодных лет не прошла даром для области в целом и Первоуральска в частности - главный первоуральский источник водоснабжения, Верхне-Шайтанский пруд, достиг критично малых показателей уровня воды: всего 4.5 метров (вместо нормальных 7 м). Метеорологические прогнозы оптимизма не внушают: осень будет теплая и сухая, естественным образом пруд не восстановится. Зима так же предстоит малоснежная, а это значит - снова без паводка.

Перед действующей властью встали сразу два не уступающих друг другу по важности вопроса: не допустить перебоев с водоснабжением населения и спасти Верхне-Шайтанский пруд. Как это сделать - решали в ходе экспертного совета ученые-гидрологи по приглашению мэра Игоря Кабца. Впервые такое мероприятие провели с участием общественности: «Горожане имеют право знать, что происходит», - уверен действующий мэр.

На экспертном совете собрались ученые-гидрологи Автор: Максим КРАВЧУК

«Это общая проблема для всего Урала»

За столом - эксперты, чье авторитетное мнение не вызывает сомнений: Андрей Носаль, доктор географических наук, заведующий сектором гидролого-экологических исследований, ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов», Алла Топоркова - ведущий специалист этого же института, Дмитрий Клименко - старший научный сотрудник кафедры гидрометеорологии УрФУ, огромного практического опыта специалист. Здесь же - общественники, один из которых первоуральский эколог Владимир Плюснин.

- Первоуральск столкнулся с проблемой водоснабжения. Мы подключили резервный источник водообеспечения - Ревдинский водовод, чтобы покрыть дефицит забираемой из Верхне-Шайтанского пруда воды. Удалось избежать почасового обеспечения водой районов города. Однако мы понимаем, что помимо краткосрочных мер, нам предстоит выработать среднесрочные и долгосрочные планы, - отмечает Игорь Кабец. - Изучили опыт других городов: от бурения скважин для подпитки водоема до поднятия плотин. Однако мы не можем рисковать и учиться на ошибках в нынешней ситуации. Сегодня мы должны обменяться мнениями, завтра - создать план и приступить к его воплощению.

Гидрологи солидарны в одном - Верхне-Шайтанский пруд пока не может дать городу столько воды, сколько требуется. Его попросту выпили. Что с этим делать - предложений несколько. Что, конечно, радует: ситуация не патовая.

- Ситуацию, сложившуюся в настоящий момент с водоснабжением Первоуральска, уникальной не назовешь, - считает Андрей Носаль. - Это общая проблема для всего Урала в течение не только этого года, но и нескольких предыдущих лет. Причиной этому являются экстраординарные метеорологические условия, которые привели к истощению как поверхностных, так и доступных подземных вод. В условиях экстремальной маловодности получилась просадка уровня пруда и исчерпание его полезного объема. В отсутствии дождей и продолжающегося снижения дебета подземных вод уровень понизился практически до отметок водозабора, что привело к периодическим подсасываниям жидких донных отложений.

Андрей Носаль добавил, что половину потребляемой воды, которую поставлял Верхне-Шайтанский пруд, можно покрыть с помощью дополнительного забора воды из Нижних Серёг либо через бурение скважин. Но на перспективу требуется более стратегический подход, основывающийся как на местных водных ресурсах, так и с потенциальным использованием запроектированной в 2014 году Дарьинско-Шишимской системы подачи водоснабжения в Екатеринбург. Пока ее судьба остается под вопросом, поэтому в ближайшие 5-6 лет надо рассчитывать на собственные силы Первоуральска. То есть более полное регулирование стока реки Большой Шайтанки и экономия водных ресурсов уже внутри самого города.

На совещании обсудили краткосрочные и перспективные варианты решения проблемы Автор: Максим КРАВЧУК

«Нужно менять отношение к воде»

Как увеличить регулирование стока Большой Шайтанки - предложено несколько вариантов. В том числе увеличение небольших прудов, расположенных в верховьях реки Большая Шайтанка, один из которых бывший Афанасьевский пруд. А также перенаправление стока реки с Пильненского пруда в Верхне-Шайтанский пруд. На перспективу - рассмотреть ресурсы Билимбаевского пруда и Галкинского карьера после исследования воды, а также Северского пруда.

Первоуральский эколог Владимир Плюснин с гидрологами согласен:

- Идея использования Галкинского карьера и водостока существует с начала 80-х годов (использование данного карьера как основного резервного источника водоснабжения). Посмотреть что там сейчас происходит - было бы не лишним. Тем более тема эта изучалась.

Уверен Владимир Серафимович и в том, что пора менять отношение к казалось бы бесконечным природным запасам:

- На сегодня однозначно надо говорить о серьезном режиме экономии - в первую очередь уменьшать потери питьевой воды, плюс использование горожанами природных источников, в том числе и родников. Понятное дело, что популярность родников резко возросла, родники у нас очень бедные, сток копеечный. Есть мнение, что если будем продолжать в том же темпе, мы их так же выпьем. Мы привыкли жить по богатому. Ситуация ни 2010 года, ни прошлого, ни позапрошлого года ничему нас не научила. Потребительское отношение зачастую наносит не меньший ущерб, чем природные катаклизмы. Активно пьем и активно гадим туда же, где пьем. Надо искать методы - вплоть до охраны родников и водоемов и привлекать СМИ для пропаганды здорового отношения к водным ресурсам.

Из кранов первоуральцев бежит вода нормального качества, жалобы горожан не носят массовый характер - в основном, жалуются там, где проходят текущие ремонты. Добились этого с помощью промывки сетей силами «Водоканала». Продолжают поставлять воду по Нижнесергинскому водоводу и из Ревды (причем покупает город у Ревды водичку за 45 рублей кубометр, но тариф для первоуральцев не меняется в большую сторону).

- Сейчас передо мной и моей командой принятие очень ответственных решений, мы, с помощью ученого сообщества, должны выработать комплекс мер, чтобы на случай продолжающихся климатических изменений не находиться в заложниках у природы. Я благодарен нашим экспертам, что откликнулись и поделились ценными знаниями, будем работать дальше. Жду приезда специалиста по подземным водам - о результатах встречи сообщим общественности, - резюмирует Игорь Кабец. - Кроме того, мы будем прорабатывать вопрос проведения мероприятий по инвентаризации сетей с последующим их ремонтом с целью уменьшения потерь питьевой воды.