Правительство Свердловской области решило избавиться от инфраструктуры Универсиады

На баланс города будут переданы 9 объектов, общая стоимость которых больше 2,7 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть объектов, построенных к «Универсиаде» (вместо нее был проведен Международный фестиваль университетского спорта, - Прим. Ред.) скоро уйдут с баланса Свердловской области. В региональном правительстве в среду, 20 сентября, обратились к депутатам Законодательного собрания Свердловской области с просьбой разрешить безвозмездно передать ряд объектов в собственность Екатеринбурга.

Речь идет о девяти объектах, общая стоимость которых больше 2,7 миллиардов рублей. Это водоотводной канал длиной 1165 метров, четыре очистных сооружения и шесть участков улиц Промышленной, Синарской, Центральной и Новокольцовской.

- Передача объектов проводится в целях их закрепления за специализированными организациями для надлежащей эксплуатации, а также для снижения затрат областного бюджета на их содержание, - объяснил на внеочередном заседании Законодательного собрания министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. - Это порядка 12,7 миллионов рублей в месяц на налоги, техническую эксплуатацию и зимнее содержание улично-дорожной сети.

Изначально, при строительстве деревни «Универсиады» и фестиваля университетского спорта в дальнейшем, все эти объекты сразу подразумевались под передачу в собственность Екатеринбурга. Но передать их на баланс города правительство региона может только после получения согласия Законодательного собрания. Согласие было получено. Депутаты проголосовали единогласно за безвозмездную передачу этих объектов Екатеринбургу.