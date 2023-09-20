В Новой Ляле простились с двумя братьями, погибшими на СВО в один день

Андрею было 36 лет. Илье - 34. Фото: Сергей Бондаренко

В Новой Ляле прошло прощание с двумя братьями – Ильей и Андреем Зориными. Мужчины погибли в один день в зоне СВО. Об этом на своей странице Вконтакте рассказал глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко.

- Проводили в последний путь Илью и Андрея Зориных, которые погибли, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции, - написал Сергей Бондаренко. - Приношу искренние соболезнования родным и близким. Мы будем помнить ваш подвиг, ребята.

Андрею было 36 лет. Илье 34. В зону СВО они отправились, как добровольцы. Пошли вместе в одно время. Прощание с ними проходило в Новолялинском центре культуры.

Добавим, что за день до этого в Центре культуры прошло прощание с другим жителем города, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО – Алексеем Арентом.