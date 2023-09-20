Три причины купить сушилку для овощей

Фото: пресс-служба Polaris

Фрукты, ягоды и овощи хочется видеть у себя в рационе круглый год, но все эти продукты недолго хранятся. Их можно законсервировать или заморозить, но максимальную концентрацию полезных веществ удастся сохранить лишь при высушивании продуктов. Polaris разработал сушилку для овощей и фруктов PFD 1106H Pro, которая поможет сохранить весь урожай даже с большой дачи. С ней можно заготовить на зиму любые варианты овощей и фруктов, приготовить джерки (высушенное мясо), а также домашнюю пастилу или энергетические батончики.

ЛЕГКАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Благодаря конвекционному 3D-обдуву постоянная циркуляция теплого воздуха внутри камеры способствует удалению влаги из продуктов равномерно, без риска недосушить или пересушить продукт. Горизонтальное расположение вентилятора позволяет подсушивать продукты, не переставляя лотки местами, что дает возможность качественного высушивания продуктов и сохранения всех витаминов в них.

Даже самая сочная клубника высушится равномерно, а потом будет радовать всю зиму вашу семью. Сенсорное управление делает работу с дегидратором понятной и простой. Экран реагирует даже на нажатие влажной рукой. Удобно, что сушилка может работать по таймеру от 30 минут до 48 часов с шагом 30 минут. Температура высушивания также регулируется от 35°C до 75°C с шагом 5°C, что позволяет настраивать параметры работы дегидратора под конкретный продукт.

СПРАВИТСЯ С РАЗНЫМИ ЗАДАЧАМИ

В сушилке можно сделать пастилу и энергетические батончики, которые подойдут для перекусам детям, спортсменам и людям, следящим за своим здоровьем. С дегидратором легко приготовить вяленые томаты и сливы, а также вяленое мясо и рыбу, так особенно дополняющих практически любое блюдо.

Даже очень большое количество собранных в лесу грибов и ягод теперь тоже не пропадут и не займут много места в морозильнике. В дегидраторе можно высушить и травы: из укропа, петрушки и чеснока получатся домашние специи, а из зверобоя, мяты и душицы можно приготовить вкусный и полезный чай.

Для такого разнообразия в комплекте сушилки – 25 съемных поддонов: из нержавеющей стали, в виде гибких сетчатых листов, а также специальные поддоны для пастилы и энергетических батончиков.

СПОСОБНОСТЬ К МАСШТАБНЫМ ЗАГОТОВКАМ

Двойные стальные стенки корпуса сохраняют тепло и ускоряют процесс приготовления, а также обеспечивают ударопрочность и надежность прибора. Мощность дегидратора – 700 Вт. Это значит, что можно устроить дома настоящий заготовочный непрерывный процесс. При этом прибор создан для тихой работы – уровень шума не превышает 52 дБ, а это значит, что продукты можно спокойно оставлять для сушки на ночь.

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