В начале нулевых Закиров был осужден за убийство Фото: Олег ГАЛИМОВ

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 44-летнего рецидивиста Руслана Закирова, убившего человека в парке УрГУПС. Вечером 12 июня прошлого года Закиров зарезал случайного прохожего. А после попытался убить девушку, ставшей свидетельницей нападения.

- Увидев проходящую мимо девушку, осужденный решил продолжить совершение преступных действий и из корыстного умысла с целью обогащения, угрожая колото-режущим предметом, попытался выхватить дамскую сумочку из рук девушки. Оказав активное сопротивление, девушке удалось скрыться от преступника, удержав ценное имущество при себе, - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме этого его обвинили в двух эпизодах разбойного нападения.

- Нападавший переключил свою агрессию на заступившегося и нанес ему смертельный удар в область шеи и скрылся с места происшествия, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Учитывая его прошлую судимость за убийство в начале нулевых, прокуратура запросила для Закирова пожизненный срок. Суд принял решение отправить убийцу в колонию особого режима (тюрьму) до конца жизни.

Кроме того, суд обязал Закирова в общей сложности выплатить потерпевшим более 1 млн 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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