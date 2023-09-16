В Башкирии с вертолетом ищут пропавшую в горах туристку из Екатеринбурга

16 сентября на ее поиски направили пожарно-спасательный вертолёт Госкомитета РБ по ЧС. Фото: социальные сети председателя госкомитета Башкирии по ЧС Фарита Гумерова

В Башкирии вторые сутки ищут пропавшую в горах туристку из Екатеринбурга. 36-летняя женщина пропала 14 сентября, когда спускалась одна с горы Иремель. 16 сентября на ее поиски направили пожарно-спасательный вертолёт Госкомитета РБ по ЧС.

14 сентября, когда группа спускалась с горы Большой Иремель в сторону Малого Иремеля, екатеринбурженка приняла решение продолжить спуск в одиночку. Фото: социальные сети председателя госкомитета Башкирии по ЧС Фарита Гумерова

Женщина в составе туристической группы зарегистрировалась на КПП Усть-Катав и отправилась 12 сентября в путешествие. Уже 14 сентября, когда группа спускалась с горы Большой Иремель в сторону Малого Иремеля, екатеринбурженка приняла решение продолжить спуск в одиночку. Однако, по всем правилам безопасности, она договорилась о встрече с группой на тропе около опознавательного знака в сторону села Тюлюк.

Помимо спасателей поисками екатеринбурженки занимаются участники туристической группы. Фото: социальные сети председателя госкомитета Башкирии по ЧС Фарита Гумерова

- Поиски ведутся со вчерашнего дня спасателями Госкомитета РБ по ЧС, Главного управления МЧС России по РБ, Усть-Катавского отряда Челябинской областной поисково-спасательной службы, а также егерями, - сообщил в своих социальных сетях председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

Также, поисками екатеринбурженки занимаются участники туристической группы. Они самостоятельно обследуют территорию у подножия горы, недалеко от их организованной стоянки, об этом сообщил МЧС России по Башкортостану.

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