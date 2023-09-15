В Свердловской области во время прогулки с собакой пропал мальчик

Мальчик пропал, выгуливая собаку. Фото: отряд "Лиза Алерт"

В поселке Юшала Тугулымского района Свердловской области пропал трехлетний Глеб Алексеев. Мальчик потерялся во время прогулки 15 сентября 2023 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сейчас обстоятельствами исчезновения ребенка и его поисками занимается полиция. Также к поисковым мероприятиям подключились местные жители, добровольцы отряда «Лиза Алерт» Свердловской и Тюменской области.

Фото: отряд "Лиза Алерт"

- Мальчик пропал в пятницу днем во время прогулки с собакой породы кокер-спаниель черного окраса. Сообщение на горячую линию поступило в 15 часов, - уточнили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Приметы: волосы светлые, глаза карие, нормального телосложения. Был одет в футболку.

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