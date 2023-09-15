Пункты вакцинации заработают с 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние три недели отмечается рост заболеваемости ОРВИ, как и по всей России. За последнее время в стране зафиксировали несколько лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Поэтому медики возобновляют работу пунктов вакцинации против гриппа в торговых центрах Екатеринбурга в сентябре 2023 года.

Решение о возобновлении работы пунктов вакцинации против гриппа в торговых центрах Екатеринбурга принято Министерством здравоохранения Свердловской области вместе с руководством торговых центов. Возобновить вакцинацию против гриппа в ТРЦ Екатеринбурга просили местные жители.

Где в Екатеринбурге поставить прививку от гриппа

Выездные пункты вакцинации против гриппа в Екатеринбурге заработают с 16 сентября 2023.

ТЦ «МЕГА». Улица Металлургов, 87, возле МФЦ – с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Веер Молл». Проспект Космонавтов, 108Д – с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 16:00

ТЦ «Кировский». Улица Сиреневый бульвар, 2 – с 16 сентября каждую субботу с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Гринвич». Улица 8 Марта, 46, вход со станции метро в районе Дендропарка – с 20 сентября каждую среду с 14.00 до 19.00, каждую субботу с 10:00 до 15:00

ТЦ «Дирижабль». Улица Академика Шварца, 17 – с 23 сентября каждую субботу с 10:00 до 14:00

Медики готовы открыть пункты вакцинации и в других торговых центрах, но это будет зависеть от востребованности медуслуги среди свердловчан.

В будние дни и в субботу поставить прививку против гриппа можно в любой поликлинике Свердловской области.