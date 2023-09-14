На пути в Анапу: юные инспекторы Свердловской области поедут в город-курорт

Финальный этап пройдет в городе-курорте Анапе с 30 сентября по 7 октября на базе Всероссийского детского центра «Смена» Фото: Ольга ЮШКОВА

220 юных инспекторов движения, ориентирование в дорожной обстановке, ловкое управление велосипедом, первая помощь в условиях, приближенных к реальным и на десерт фотосессия у патрульного транспорта Госавтоинспекции. Так прошел областной этап всероссийских соревнований «Безопасное колесо». Как это было, читайте в нашем репортаже.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Детский загородный лагерь «Зарница». Березовский округ. Чаще это место ассоциируют с Шиловским водохранилищем, на берегах которого манящий своей красотой и мощью сосновый бор. Именно здесь 7 сентября собрались юные инспекторы, чтобы побороться за выход в финал и представить Свердловскую область на федеральном этапе соревнований «Безопасное колесо». Он пройдет в городе-курорте Анапе с 30 сентября по 7 октября.

– «Безопасное колесо» – это уважение к Правилам дорожного движения, командный дух и умение работать в коллективе. В испытаниях имеет значение результат каждого участника команды, – комментирует заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

В день открытия подростки вдохновились талантами ребят из Школы олимпийского резерва. На главной сцене они показали творческие номера, которые посвятили правилам безопасного поведения на дорогах и 50-летию движения ЮИД в РОССИИ.

Соревнования «Безопасное колесо» проходя в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Свердловская область) национального проекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Ольга ЮШКОВА

ДЕТИ БЕЗ ДТП

Если кто-то решил, что кататься на велосипеде легко, вы ошибаетесь. Да, можно быстро проехать по прямой, а вы попробуйте преодолеть полосу препятствий! На торжественном открытии соревнований дети показали навыки в экстремальном виде спорта велофристайле. И «змейкой» проехали, и одну руку вверх поднимали во время движения… Прокатились с ветерком приглашенные гости, а конкурсанты смотрели, как ловко можно управлять двухколесным транспортом. Сотрудники Госавтоинспекции внимательно смотрели за безопасностью трюков.

Во второй день соревнований впервые состоялся уже конкурсный этап «Автогородок». Юные инспекторы движения продемонстрировали навыки управления велосипедом в условиях уличной среды, показали знания и ловкость в фигурном вождении. Причем все это с демонстрацией сигналов регулирования во время движения. Судьи этапа сотрудники и руководители Госавтоинспекции Свердловской области, рассказывают в учреждении.

Кстати, в этот же день дети стали участниками настоящей коуч-сессии (все, как во взрослой жизни!) Ее организовала «Лаборатории безопасности». Это общероссийский проект, направленный на снижение числа аварий с участием детей и подростков во всех регионах страны. Отличительная особенность проекта мобильные автогородки. На них взрослые обучают детей и их родителей безопасному поведению в транспортной среде.

У патрульного транспорта Госавтоинспекции участники соревнований сделали фотографии на память.

Выступления посвящены юбилейной дате ― 50-летию движения ЮИД в России Фото: Ольга ЮШКОВА

ЗНАТОКИ ГИБДД

В Госавтоинспекции считают, что дети с раннего возраста должны уметь оказывать первую помощь в самых проблемных вопросах здоровья, которые могут возникнуть при ДТП. К ним относятся реанимационные действия и остановка кровотечения. Поэтому медицинский этап на соревнованиях стал обязательным для всех участников.

Практику принимали эксперты Центра медицины катастроф. Дети вытягивали билеты, а при необходимости врачи задавали дополнительные вопросы. Также коммуникация со взрослыми проходила и на другом этапе, ОБЖ. Он состоял из трех разделов. Сначала участники определяли на планшете дорожные знаки, которые, например, запрещают движение велосипедистам. Затем дети должны были определить по фотографии, какая часть велосипеда что означает. В конце этапа юные инспекторы строили маршрут безопасного движения «Дом-школа-дом». Чем меньше пересечения проезжих частей, тем выше оценивался результат.

Не обошлось и без теории. Каждый ребенок на компьютере решал 20 вопросов по теме ПДД. Основная часть проезд перекрестков, поскольку эта зона наиболее опасна для школьников.

КСТАТИ

В этом году, 6 марта, исполнилось 50 лет со дня создания отрядов юных инспекторов движения в России. Школьники изучают правила безопасного поведения на дорогах, рассказывают о них сверстникам и младшим товарищам. Время ребят, которые состоят в отрядах ЮИД, уходит не только на уроки за партой мальчишки и девчонки активно участвуют в различных социально значимых акциях, помогают сотрудникам Госавтоинспекции. Обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге в игровой форме снижает аварийность с участием несовершеннолетних и помогает воспитать грамотных и законопослушных участников дорожного движения.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».