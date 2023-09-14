«Порочите все сообщество»: министр образования Свердловской области раскритиковал учителей за фото в купальниках

Министр против того, чтобы учитель был предметом обсуждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов во время прямой линии раскритиковал учителей, публикующих личные фото в соцсетях. Речь шла о таких снимках, как например, в купальниках или с вечеринки с алкоголем в руке.

- Есть те нормы морали, которые не позволяют нашему учителю себя таким образом вести. Я против того, чтобы учитель стал предметом обсуждения. Не надо провоцировать и родителей, и общество, школьников на некие негативные вещи относительно самого же учителя, - сказал Юрий Биктуганов в эфире ОТВ. - Вы не только себя таким образом порочите, но и порочите всё наше педагогическое сообщество. Людей, которые любят свою профессию.

Он отметил, что если учитель себя считает учителем, он должен понимать, что, где бы он ни находился - в общественном месте, в социальных сетях - есть определенные ограничения.

Напомним, ранее в Екатеринбурге педагога русского языка и литературы, а также классного руководителя школы-интерната №10 уволили по статье за посты в соцсетях. По словам педагога, особое внимание уделили посту, где она описала опыт работы в закрытой школе для детей «с девиантным поведением». Также не понравилось родителям и коллегам фото с дня рождения педагога из-за бокалов и рюмок в руках.