В 2023 году на Среднем Урале по вине водителей маршруток погибли четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции Екатеринбурга прошла встреча с участием представителей частных перевозчиков и высокопоставленных офицеров из регионального управления ГИБДД.

Статистика в 2023 году неутешительная: 42 аварии с участием маршруток, из них 33 – в Екатеринбурге. Но, как это неудивительно, со смертельным исходом ДТП были не в областном центре. Пассажиры погибали в Богдановиче, Березовском (двое погибших) и Кировграде.

– В Свердловской области наблюдается рост ДТП. За этот год на наших дорогах погибли 184 человека, чуть меньше двух тысяч – пострадали. В Екатеринбурге отмечается рост числа аварий по вине водителей общественного транспорта. На территории области по вине таких водителей скончались 4 человека, – рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко.

Едва водители зашли в актовый зал, мероприятие неожиданно приобрело формат разноса. Словно перевозчиков вызвали «на ковер». К такому повороту гости из Средней Азии и их начальник были явно не готовы.

- Нарушение правил дорожного движения всегда приводит к авариям. А у нас на территории области их очень много. В Екатеринбурге ситуация неутешительная. Нарушение вами элементарных правил приводит к ДТП, - заключил Александр Порубенко.

Разбор полетов свелся, по сути, к просмотру записей аварий с участием автобусов. Но ни на одно замечание водители дать внятного объяснения не смогли. Хочется надеться, потому что стало стыдно. А не из-за незнания языка.

- Вот вы будете, извиняюсь, долбиться об стену?! Тогда почему мы позволяем себе обгонять через сплошную линию?! – добавил Порубенко после просмотра записи опасного обгона на Сибирском тракте.

В ГИБДД отдельно напомнили лихачам – скрыться от штрафов не удастся. Весь город увешан камерами.

- Видно все. Если будем приближать, то увидим государственные номера, таблички и прочее, - заключил Александр Порубенко.

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