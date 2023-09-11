Балкон квартиры был практически уничтожен Фото: читатель «КП»

Житель Екатеринбурга, пострадавший 6 сентября при взрыве газового баллона на Циолковского, скончался в больнице. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГКБ № 40, мужчина скончался в результате получения 80% ожогов тела, а также поражения дыхательных путей. Ранее в полиции сообщали, что хлопок произошел в результате неудачной попытки 35-летнего Артема заправить зажигалку.

Последствия хлопка Фото: читатель «КП»

- По одной из версий, гражданин заправлял зажигалку на балконе и, скорее всего, нарушил технику безопасности. В результате и произошел мощный хлопок. Данное происшествие не носит криминальный характер, - рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет начал проверку. - Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: читатель «КП»

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