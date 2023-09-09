10 этажей в минуту: как в Екатеринбурге атлеты штурмовали небоскреб «Высоцкий»

Победителем стал атлет, пробежавший 52 этажа за 5 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти две сотни человек штурмовали небоскреб «Высоцкий». Знаменитый вертикальный забег прошел 9 сентября, впервые с 2019 года.

В этот раз организаторам поступило более 200 заявок, но к старту пришли 194 человека из самых разных городов: Серова, Миасса, Нижнего Тагила, Уфы, Перми и многих других. Все они не скрывают своего волнения, ведь им предстоит преодолеть целых 1137 ступеней, а это 52 этажа и 186 метров почти вверх!

Спортсмены пробегали 52 этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра у небоскреба шумно и людно. В стартовом городке, да и в самом помещении на первом этаже спортсмены и любители разминают мышцы, морально готовясь к сложному старту.

- Я участвовал практически во всех забегах на «Высоцкий», очень жалко, что их отменяли на такой долгий срок. Не буду лукавить – переживаю, волнуюсь, потому что это совершенно другой бег, я постоянно бегаю на марафонах, но здесь совершенно другие ощущения, - рассказывает Алексей, который бежит за город Ейск.

Финиш был на смотровой площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников есть и те, кто решил немного разбавить серьезный спортивный дух. Поэтому Иван из Серова пробежался в кигуруми с расцветкой гепарда, и чувствовал себя отлично.

- Этой мой третий забег, на счастье. Мне показалось, что все кругом будут серьезные, нацеленные на результат спортсмены – надо разрядить обстановку, да и на результат я не бегу, вот и создал приятную обстановку для остальных, - смеется серовчанин.

Среди участников был и гепард Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все как один признаются, что последние этажи даются максимально тяжело. Ступени кажутся бесконечными, а помогают не сдаваться подбадривающие скандирования организаторов. Но каждый бегун, несмотря на усталость, не скрывает восторга: «Это должен попробовать каждый! Хотя бы раз в жизни» - говорят участники.

Всем, кто выбегает на смотровую площадку, сражу же надевают медаль, накидывают плед и дают стакан воды. Дальше – отдышаться, отдохнуть и обязательно сделать памятное фото с видом на город.

Для многих забег - важное спортивное достижение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно всех впечатлил пожарный из Нижнего Тагила Андрей Овчинников. Сначала публику поразил его «спортивный» костюм – спасатель отважно пробежал все 52 этажа в экипировке весом 26 килограмм. Но сразу после финиша он встал на колено перед любимой девушкой, а из кармана достал кольцо. Избранница ответила «да» под бурные овации.

Многие позировали сразу после забега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победителем нынешнего забега стал бегун из Екатеринбурга атлет Александр Антонов. Его результат – 5 минут и 1 секунда, это примерно 10 этажей в минуту. Он признается, что спорт для него главное увлечение, и занимает огромное место в жизни.

- У меня такая история с забегом на «Высоцкий». На самом первом забеге в 2013 году я отпросился с работы на обед, пробежал всю эстафету и выиграл. А что самое забавное – мой результат тогда и сегодня одинаковый вплоть до секунды. Но не было бы волнения, не зачем было бы и стартовать, для меня победа важна, - улыбается Александр.

Победил Александр Антонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свои эмоции не скрывает: адреналин зашкаливает, восторг бьет ключом, а усталость ничуть не мешает. Но Александру не удалось побить рекорд победителя прошлых состязаний. Тогда учителю физкультуры и з Первоуральска Иван Кузнецов забежал на смотровую площадку за 4 минуты и 42 секунды.

Нашлось мето и романтике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие сильно уставали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все участники получают плед Фото: Алексей БУЛАТОВ

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru