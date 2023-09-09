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Общество9 сентября 2023 9:32

В Екатеринбурге пожарный сделал предложение девушке, преодолев тысячу ступенек

На забеге на «Высоцкий» пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение девушке
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Пожарный Андрей Овчинников сделал предложение сразу после финиша

Пожарный Андрей Овчинников сделал предложение сразу после финиша

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешний забег на небоскреб «Высоцкий» выдался по-настоящему зрелищным. На старт утром 9 сентября вышло целых 194 участника, которые прибыли из разных городов: Серов, Нижний Тагил, Миасс, Екатеринбург. Но в этот раз нашлось место не только поту и скорости, но и настоящей романтике. На смотровой площадке «Высоцкого», где проходил финиш состязания, парень встал на колено с кольцом в руке – возлюбленная сказала заветное «да»!

Пожарный Андрей Овчинников из Нижнего Тагила отважно пробежал все 1137 ступенек и 52 этажа в полной экипировке спасателя, которая весит целых 26 килограмм. Начальник караула пожарной части не стал терять время, и как только финишировал, снял шлем и сделал предложение руки и сердца.

Ульяна сказала "да"!

Ульяна сказала "да"!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его возлюбленная, девушка Ульяна, которая кстати тоже работает в МЧС, растерялась и едва ли не прослезилась. А вот многочисленные участники забега, фанаты и организаторы напротив сразу же начали сыпать влюбленным аплодисменты и овации. Молодых окружили и кричали «Молодец! Так держать!»

- Ульяна, конечно, ни о чем не знала и даже не догадывалась, это был мой сюрприз, который я придумал задолго до забега, к которому готовился заранее. Мы вместе работаем, а встречаемся уже очень давно – настоящая молодая семья,- поделился эмоциями с «КП-Екатеринбург» Андрей Овчинников.

Его избранница подобрать нужных слов не смогла: настолько была обескуражена и счастлива.

Спасатель МЧС давно планировал сюрприз для любимой

Спасатель МЧС давно планировал сюрприз для любимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суматохе и спешке Андрей не сразу обратил внимание на свой результат. Говорит, что прошедший забег стал тренировочным перед вертикальным забегом для сотрудников МЧС в Санкт-Петербурге, где точно также участникам придется бежать в снаряжении вверх по небоскребу.

Забег на «Высоцкий» проводился впервые с 2019 года. В этот раз организаторам поступило более 200 заявок. Победителем стал бегун из Екатеринбурга Александр Антонов с результатом 5 минут и 1 секунда. Но самому быстрому в этом году не удалось побить рекорд, установленный в прошлый раз – 4 минуты и 47 секунд. Его установил учитель физкультуры Иван Кузнецов из Перволуральска.

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