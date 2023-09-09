В Екатеринбурге пожарный сделал предложение девушке, преодолев тысячу ступенек

Пожарный Андрей Овчинников сделал предложение сразу после финиша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешний забег на небоскреб «Высоцкий» выдался по-настоящему зрелищным. На старт утром 9 сентября вышло целых 194 участника, которые прибыли из разных городов: Серов, Нижний Тагил, Миасс, Екатеринбург. Но в этот раз нашлось место не только поту и скорости, но и настоящей романтике. На смотровой площадке «Высоцкого», где проходил финиш состязания, парень встал на колено с кольцом в руке – возлюбленная сказала заветное «да»!

Пожарный Андрей Овчинников из Нижнего Тагила отважно пробежал все 1137 ступенек и 52 этажа в полной экипировке спасателя, которая весит целых 26 килограмм. Начальник караула пожарной части не стал терять время, и как только финишировал, снял шлем и сделал предложение руки и сердца.

Ульяна сказала "да"! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его возлюбленная, девушка Ульяна, которая кстати тоже работает в МЧС, растерялась и едва ли не прослезилась. А вот многочисленные участники забега, фанаты и организаторы напротив сразу же начали сыпать влюбленным аплодисменты и овации. Молодых окружили и кричали «Молодец! Так держать!»

- Ульяна, конечно, ни о чем не знала и даже не догадывалась, это был мой сюрприз, который я придумал задолго до забега, к которому готовился заранее. Мы вместе работаем, а встречаемся уже очень давно – настоящая молодая семья,- поделился эмоциями с «КП-Екатеринбург» Андрей Овчинников.

Его избранница подобрать нужных слов не смогла: настолько была обескуражена и счастлива.

Спасатель МЧС давно планировал сюрприз для любимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суматохе и спешке Андрей не сразу обратил внимание на свой результат. Говорит, что прошедший забег стал тренировочным перед вертикальным забегом для сотрудников МЧС в Санкт-Петербурге, где точно также участникам придется бежать в снаряжении вверх по небоскребу.

Забег на «Высоцкий» проводился впервые с 2019 года. В этот раз организаторам поступило более 200 заявок. Победителем стал бегун из Екатеринбурга Александр Антонов с результатом 5 минут и 1 секунда. Но самому быстрому в этом году не удалось побить рекорд, установленный в прошлый раз – 4 минуты и 47 секунд. Его установил учитель физкультуры Иван Кузнецов из Перволуральска.

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