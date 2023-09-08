«Там наши парни, а мы помогаем чем можем»: главврач уральской больницы провел отпуск, работая медиком в зоне СВО

Андрей Пшеничников приехал в зону СВО в середине августа и работал урологом. Фото: Андрей Пшеничников

Главврач областной специализированной больницы «Маян», что в городе Талица, Андрей Пшеничников уже второй год удивляет своих коллег: в свой законный отпуск он выбирается не на морское побережье, а едет в зону СВО.

В прошлом году главврач талицкой больницы работал в Мариуполе, а нынешний отпуск провел в городе Кременная в Луганской Народной Республике. На этот раз в зоне СВО Андрей Пшеничников пробыл чуть больше двух недель: с 16 по 25 августа. К сожалению, много времени ушло на дорогу, так как в город сложно заехать и выехать.

О том, как строится работа обычного врача рядом с линией соприкосновения, Андрей Пшеничников поделился с «КП-Екатеринбург».

«СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО МОЙ ДОЛГ»

- В прошлом году, примерно в это же время, я в составе волонтерской бригады работал врачом-урологом в Мариуполе. Я понимал, куда я еду и зачем. Я считал, что должен быть там - это моя жизненная позиция, считаю, что это мой долг, - вспоминает Андрей Пшеничников.

Желание поработать в больницах в зоне проведения СВО у главврача родилось почти сразу после начала спецоперации. Это случилось после того, как Андрей узнал о существовании организации «Добро.ру». В апреле 2022 года он подал заявку в волонтерский отряд, а в июне Пшеничникову перезвонили и позвали на передовую.

Выбор на Кременную пал не случайно, ведь Талица давно в дружеских отношениях с этим районом ЛНР.

- Я узнал, что туда едет гуманитарный конвой. К 1 сентября детишкам отправляли ученические наборы. А я сказал, что готов поехать для оказания медицинской помощи, - говорит Андрей Пшеничников.

Главврач больницы "Маян" работал с бойцами и мирными жителями. Фото: Андрей Пшеничников

МЕДПОМОЩЬ БОЙЦАМ И ГРАЖДАНСКИМ

Уже 16 августа врач из Талицы приступал к работе урологом в больнице Кременной. Медицинское учреждение испытывало острую нехватку врачей и нуждалось в любых специалистах. Ситуацию осложняло то, что несколько корпусов больницы оказались разрушены.

- У меня две специализации: врач-уролог и врач-организатор здравоохранения. С коллегами из больницы поговорили о разных нюансах, решили, что поработаю урологом, - вспоминает Андрей Пшеничников.

Кременская районная больница лишилась наиболее важного корпуса – хирургического, в него было прямое попадание артиллерии ВСУ.

Врачу из Талицы доводилось лечить как гражданское население, так и военных. Раненым оказывалась первая помощь, а позже их транспортировали в другие населенные пункты для более специализированного лечения.

- Мы были единым механизмом. Я работал и как уролог, и помогал хирургу. Он был из Астраханской области.

Андрей Пшеничников признается: за свою врачебную карьеру он привык обращаться к пациентам по именам, фамилиям или званиям. Но здесь к пациентам-военным приходилось обращаться исключительно по позывным.

- Помимо бойцов с тяжелыми травмами было много пациентов среди обычных гражданских жителей. Они приходили в поликлинику с жалобами, что где-то что-то болит. Благо был аппарат для УЗИ. По большому счету, пока находишься там, можно сказать, что ты всегда на работе, - говорит Пшеничников.

В Кременской больнице Андрей Пшеничников работал вместе с хирургом из Астраханской области. Фото: Андрей Пшеничников

РОДНЫЕ ОТНЕСЛИСЬ СПОКОЙНО

Родные Андрея Пшеничникова в прошлом году не на шутку обеспокоились его заявлению о том, что отпуск он проведет в зоне СВО. Но в этом году отнеслись гораздо спокойнее.

- Сейчас уже было понимание ситуации. Родители – смирились. Но строго наказали: «Берегись! На рожон не лезь». Отговаривать никто не пытался, ведь там наши парни, а мы помогает чем можем. В следующий свой отпуск я планирую вновь отправиться в больницы в зоне СВО, - заключил глава «Маяна».

Андрей Пшеничников дал напутствие врачам со всех уголков страны. Он призвал их не бояться ехать в зону СВО, ведь там находится много людей, нуждающихся в помощи.

- Вариантов есть масса. Через волонтерские организации, например. Регистрация, заполнение заявок, небольшие переговоры, а дальше – дело за малым.

Сейчас Андрей Пшеничников уже приступил к работе в родной больнице в Талице.

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