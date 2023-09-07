Следственный комитет начал проверку после смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи

Девочка умерла вечером 6 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку Следственного комитета после смерти 7-летней девочки из Екатеринбурга. Малышка умерла вечером 6 сентября в больнице Сочи после того, как подхватила ротавирусную инфекцию в Лазаревском.

В ходе процессуальной проверки следственными органами будет дана оценка качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.

- Во время отдыха состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции, в связи с чем в тяжелом состоянии она госпитализирована в медицинское учреждение, где последняя впала в кому и 6 сентября 2023 года наступила ее смерть, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил свердловских врачей транспортировать девочку в Москву. Однако критическое состояние ребенка не позволяло организовать перевозку. В СУ СКР по Краснодарскому краю пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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