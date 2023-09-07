«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 17 сентября

«Майскую прогулку» перенесли с 21 мая на 17 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще чуть-чуть и сентябрь месяц в Екатеринбурге можно будет официально переименовать в май месяц. Тут и погода солнечная и теплая, как в мае, ну и сама «Майская прогулка», неожиданно, тоже проходит в сентябре.

Изначально ее, как полагается, хотели провести 21 мая, но из-за особого противопожарного режима перенесли на более холодную и дождливую пору – на сентябрь.

В четверг, 7 сентября, организаторы мероприятия сообщили, что пройдет «Майская прогулка» 17 сентября.

- Чтобы принять участие в прогулке, нужно зарегистрироваться на сайте mayprogulka.ru и оплатить организационный взнос за взрослого или ребенка. Электронная регистрация позволяет участникам в день прогулки начать свой маршрут быстрее, им не нужно делать это на самом старте, хотя такая возможность остается. Все регистрации на 21 мая действительны, - сообщает пресс-секретарь «Майской прогулки» Александра Покоева.

Всего на выбор у участников пять маршрутов прогулки – от 10 до 50 километров. При этом изменилось место старта. Начало пути разместится на площадке между кино-концертным театром «Космос» и метро «Динамо» - в сквере имени баскетболиста Александра Канделя.

Участники смогут выбрать один из маршрутов длиной от 10 до 50 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Длинные маршруты прогулки – 50 км «Классика» и 40 км «Юбилейный» через центр Екатеринбурга выведут к парку Маяковского, а оттуда в лесопарк имени Лесоводов России к трем озерам, - отметили организаторы прогулки. - От них к Аквапарку и на улицу Щербакова, где эти маршруты соединятся с маршрутом на 30 км. Далее к Уктусскому лесопарку. Оттуда лесными тропами приведут участников к поселку Рудный, а затем к лыжной базе Нижнеисетская. Через районы Химмаш и Светлый выведут в лесопарк имени Лесоводов России. Здесь маршруты на 50 и 40 км разминутся. Участники «Классики» пойдут к жилому району Чапаевский, тропами Санаторного лесопарка к южному берегу озера Шарташ, оттуда по тропе здоровья, мимо Каменных палаток по улице Малышева выйдут к финишу.

Кстати, из-за того, что осенью световой день уменьшился, организаторы решили изменить время старта и финиша. Для тех, кто пойдет маршрутом на 50 километров, старт назначен на промежуток с 07.00 до 08.00. Для тех, кто будет покорять маршрут в 40 километров – с 07.00 до 09.00. Ну а финишировать участники прогулки должны не позднее 20.00.

- Начало маршрута на 30 км «Именинник» - от станции метро «Ботаническая», но участникам обязательно нужно будет зарегистрироваться и получить карты на старте, - добавили организаторы. - От станции метро маршруты пройдут вдоль улицы Щербакова, где встретятся с прогульщиками на 40 и 50 км и их путь будет совпадать до трех озер в парке имени Лесоводов России. Здесь они встретятся с участниками маршрута на 20 км «Солнечный», начало которого пройдет через центр Екатеринбурга и, минуя парк Маяковского, выведет к лесопарку.

После этого участники маршрутов на 20, на 30 и на 40 километров пойдут мимо зданий УГЛТУ, а далее по улице Куйбышева выйдут к улице Мира на финишную прямую. Старт этих трех маршрутов пройдет с 08.00 до 11.00.

Ну и самый короткий маршрут «Исетский променад» на 10 километров пройдет вокруг городского пруда. Участники минуют парки УрГУПС и имени 22 Партсъезда, выйдут на набережную, на плотинку и пройдут через парк усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. Далее улица Первомайская и финиш. Стартуют они с 10.00 до 12.00.

К слову, «Майская прогулка» этого года юбилейная – уже 40-я по счету.