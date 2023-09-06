«Потратили полмиллиона»: супруги, у которых восемь детей, сыграли пышную свадьбу на шоу

Татьяна и Николай Важенины вместе уже 23 года. Фото: предоставили герои публикаций

Татьяна и Николай Важенины вместе уже 23 года. У пары из Нижнего Тагила восемь детей: пятеро своих и трое приемных. Супруги скромно расписались, будучи бедными студентами. Но Татьяна всегда мечтала о настоящей пышной свадьбе. Правда, она и представить не могла, что однажды муж снова сделает ей предложение, а торжество они будут праздновать на всю страну…

«СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 22-Ю ГОДОВЩИНУ»

- Мы познакомились, когда я жила в общежитии. Он вместе с другом пришел в гости к моей соседке по комнате, и я влюбилась с первого взгляда! - признается 43-летняя Татьяна Важенина. - Я ему глазки строила, стихи писала. Вот потихоньку и начали встречаться.

Супруги воспитывают восьмерых детей. Фото: предоставили герои публикаций

Перед тем как пойти в армию, Николай сделал Татьяне предложение. Свадьбу тогда играть не стали. Просто расписались в ЗАГСе.

- Денег на торжество у нас тогда не было. Поэтому решили, что в какую-нибудь годовщину обязательно устроим большой праздник, - продолжает Татьяна.

Николай вернулся из армии. Началась размеренная семейная жизнь. К тому же семья становилась все больше и больше – за 23 года у супругов родилось восемь детей. Многодетный отец работает начальником участка на Уралвагонзаводе. А Татьяна воспитывает детей, участвует в конкурсах красоты, занимается сетевым маркетингом и ведет свой блог по похудению.

Татьяна и Николай расписались в студенчестве. Фото: предоставили герои публикаций

Идея фикс о свадьбе мечты отошла на задний план, но к 22-й годовщине свадьбы Николай сделал любимой жене неожиданный сюрприз.

- Я больше двух лет хожу на женские квизы (интеллектуальная битва. - Прим. ред.), и один раз в год, в честь 23 февраля, на них можно приглашать вторую половинку. Когда Коля узнал об этом, он прямо напрашивался пойти со мной. Я очень удивилась, ведь обычно он таким не интересуется, но была рада. Во время игры муж очень нервничал, был невнимательный, весь в своих мыслях, - вспоминает многодетная мать.

Татьяна ничего не понимала, но внезапно ведущий квиза объявил: «Среди присутствующих здесь есть один мужчина, который хотел бы сделать важное объявление».

Николай сделал Татьяне предложение на 22-ю годовщину свадьбы. Фото: предоставили герои публикаций

- Любимая, в этом году 22 года, как мы с тобой муж и жена. С годами моя любовь к тебе все сильнее и сильнее. В этом колечке спрятана вся моя любовь к тебе. Я предлагаю обвенчаться в церкви и сыграть свадьбу, - сказал Николай.

- Дальше мой Коля встает на колено, дарит букет роз и протягивает кольцо. А затем ведущий объявляет: «Она сказала "Да!"», - улыбается Татьяна.

«КАЙФАНУЛИ И ОТДОХНУЛИ ОТ БЫТОВУХИ»

Подруга Татьяны подала Важениным интересную идею – отметить годовщину на проекте «Четыре свадьбы». Супруги записали видеовизитку, прошли кастинг и начали готовиться к празднику. Торжество супруги запланировали на 30 апреля. Сначала они обвенчались в церкви, а затем устроили бал-маскарад.

На свадьбу Татьяна и Николай устроили бал-маскарад. Фото: предоставили герои публикаций

Об этой свадьбе супруги мечтали больше 20 лет. Фото: предоставили герои публикаций

Теперь союз супругов станет еще крепче! Фото: предоставили герои публикаций

- Я очень хотела креативную свадьбу. Квизы, на которые я хожу, часто совмещены с костюмированными вечеринками. На них я выгуливаю свою внутреннюю актрису. Поэтому и свадьбу сделали в виде бала-маскарада. Муж так загорелся идеей сыграть свадьбу мечты, что даже похудел к ней на 10 килограммов, а еще кардинально сменил образ: отрастил бороду и усы, стал таким брутальным, - улыбается многодетная мама.

Торжество получилось на 40 человек. Кроме других участниц шоу на свадьбе у Важениных собрались родные и близкие. По словам Татьяны, супруги планировали на свадьбу бюджет в 350 тысяч рублей, но уложиться удалось в полмиллиона. Вспоминая праздник, они в унисон твердят: «Мы так кайфанули и отдохнули от бытовухи! С удовольствием бы повторили это вновь!»

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