На улице Циолковского в Екатеринбурге произошел взрыв в многоквартирном доме. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге вечером 6 сентября на последнем этаже жилого дома по адресу Циолковского, 32, произошел взрыв. Взрыв в многоэтажном жилом доме оказался настолько сильным, что полностью разнесло балкон.

ВЗРЫВ В ЖИЛОМ ДОМЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 СЕНТЯБРЯ 2023

Сначала многие предположили, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа, однако, как стало известно «КП-Екатеринбург», причина ЧП оказалась в другом.

ВЗРЫВ В ЖИЛОМ ДОМЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ПРИЧИНЫ, СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО

- Владелец квартиры пытался заправить зажигалку при помощи газового баллона. В результате с ожогами различной степени тяжести его доставили в больницу, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Взрыв произошел на последнем этаже. Фото: читатель "КП"

Позже случившееся прокомментировали в МЧС. В ведомстве рассказали, что сообщение об инциденте поступило в 16:04 по местному времени.

- Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского. По оперативной информации, повреждены оконные блоки в квартире, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В квартире разнесло ванну. Фото: читатель "КП"

В ведомстве добавили, что несущие конструкции дома не нарушены, а в результате ЧП пострадал один человек. Эвакуацию жильцов дома проводить не пришлось, добавили в МЧС.