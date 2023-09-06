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На здоровье6 сентября 2023 12:30

Надежный барьер: врач-дерматовенеролог пояснила, как защитить кожу от вирусов и рака

Врач указала на восемь правил профилактики, которые помогут избежать кожных проблем
Лариса НИКИТИНА
Врач указала на восемь правил профилактики, которые помогут избежать кожных проблем. Фото из личного архива Елены Кедровских

Врач указала на восемь правил профилактики, которые помогут избежать кожных проблем. Фото из личного архива Елены Кедровских

О том, как предотвратить кожные заболевания и избежать рака кожи, рассказала врач-дерматовенеролог Елена Кедровских.

– Елена Евгеньевна, по данным Минздрава РФ, ежегодно в нашей стране регистрируется около 6,5 миллиона новых случаев заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Многих болезней можно было избежать, благодаря профилактике. Какие меры защиты наиболее эффективны?

– Кожа – самый большой, сложный и наименее изученный орган человека. И бережное отношение к ней позволит избежать многих проблем со здоровьем.

Приведу восемь основных правил профилактики заболеваний кожи.

1. Прежде всего, соблюдайте базовую гигиену. Этот вопрос особенно актуален для подростков, когда работа потовых и сальных желез усиливается. Ежедневное очищение кожных покровов водой с применением специальных гигиенических средств предотвращает размножение микробов, составляющих микрофлору эпидермиса. Если не соблюдать правила личной гигиены, происходит интенсивный рост бактерий. Это может привести к развитию таких заболеваний, как угревая болезнь, пиодермия.

2. Важно использовать дерматологические средства. Они восстанавливают водно-жировой барьер и создают защиту кожи от пересушивания, из-за которого возникают воспаления и обостряются хронические кожные заболевания. Рекомендуется наносить крем, эмульсии на влажную кожу сразу после водных процедур.

Как распознать опасную родинку?

Как распознать опасную родинку?

3. Необходимо полноценное и разнообразное питание. Достаточное потребление витаминов и минералов дает возможность насытить клетки кожи полезными веществами и, как следствие, делает ее более устойчивой к повреждениям. Пациенты с дерматитами и экземой для контроля аллергического статуса должны вести пищевой дневник.

4. Профилактика таких заразных заболеваний, как чесотка, педикулез, микозы, включает в себя регулярное мытье рук и общую чистоплотность. Следите за состоянием и степенью загрязнения своей одежды и постельного белья, а также – за чистотой домашних питомцев. Исключите контакты с больными людьми и животными.

5. Проявите разумный подход к ультрафиолетовым нагрузкам. Не забывайте использовать солнцезащитные средства, избегайте нахождения на солнце с 11:00 до 16:00 часов, когда оно наиболее активно.

6. Своевременно обрабатывайте раны, ссадины и другие повреждения кожи. Это позволит избежать инфицирования раневой поверхности и предотвратит развитие воспалений.

7. Поддерживайте общее здоровье организма. Многие острые и хронические заболевания сказываются на состоянии кожных покровов. Например, патология желудочно-кишечного тракта, гормональные расстройства способны вызвать серьезные дерматологические проблемы.

8. Создавайте условия для благоприятной нервно-психической сферы.

Фото из личного архива Елены Кедровских

Фото из личного архива Елены Кедровских

– Официальная статистика российского Минздрава показывает, что наиболее распространенными хроническими дерматозами является экзема. Она составляет 18% в структуре болезней кожи. На втором месте псориаз — 14%, далее атопический дерматит — 12%. Из-за чего возникают эти заболевания?

– Действительно, наиболее распространенными заболеваниями кожи являются дерматиты и экзема. Термины «дерматит» и «экзема» – взаимозаменяемые.

Основные симптомы этих болезней – покраснение кожи, отек, зуд, жжение, сухость, шелушение, трещины, пузырьки.

Дерматиты возникают при контакте с неблагоприятными факторами внешней среды, химическими веществами, средствами ухода и косметикой, из-за укусов насекомых.

Причины экземы до конца не изучены, но четко определены факторы, провоцирующие это заболевание. Это наличие экземы у родственников, нейроэндокринные заболевания, дефицит витаминов, дисбактериоз кишечника, неблагоприятная экологическая или психоэмоциональная обстановка.

– Что делать с бородавками и родинками на теле?

– Бородавки – это доброкачественные новообразования на коже или слизистых оболочках. Они возникают при заражении вирусом папилломы человека и могут развиться в любом возрасте. Заразиться можно при прямом контакте, например, при рукопожатии, или через предметы общего пользования – поручни, игрушки, пол в бассейне. Вирусы могут попасть через воспаленный кожный покров или небольшие травмы эпидермиса. Также образованию бородавок могут способствовать ослабленный иммунитет, теплая и влажная среда, несоблюдение гигиены. Есть несколько способов лечения бородавок. Все они проводятся под контролем врача в медицинских учреждениях.

Невус (родинка) – тоже доброкачественное новообразование. Родинки бывают врожденными и приобретенными. Имеют яркую окраску: коричневую, черную или красную. Могут быть плоскими или возвышаться над кожей. В среднем у человека на теле находится около 20-30 невусов. Однако в течение жизни их количество может меняться в большую или меньшую сторону.

Основными причинами, способствующими росту родинок, считаются гормональная перестройка организма, регулярное воздействие ультрафиолета и воздействие радиации.

Невусы способны перерождаться в меланому – рак кожи – злокачественное новообразование. Поэтому, если родинка увеличилась в размере, изменился ее цвет или контуры, появился зуд, необходимо незамедлительно обратиться к врачу дерматовенерологу или онкологу.

Фото из личного архива Елены Кедровских

Фото из личного архива Елены Кедровских

– Какие заболевания чаще всего приводят к раку кожи? Как предотвратить этот процесс?

– Рак кожи является злокачественным заболеванием. Есть ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака. Среди них – чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей, наличие светлой кожи, ожог, облучение, контакт кожи с токсичными веществами, иммунодефицит, сопутствующие системные заболевания, наследственность, нанесение татуировок, большое количество невусов, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием нитратов, возраст. Напомню, что наиболее часто опухолевый процесс поражает людей старше 50 лет.

Для снижения риска заболевания раком кожи рекомендуется 1 раз в год проходить профосмотр. Обязательно проводить самообследование образований. При наличии образований следует проходить осмотр у дерматолога 1-2 раза в год по рекомендации врача.

Берегите себя!

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