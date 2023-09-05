Шпионские игры: житель Екатеринбурга следил за экс-женой при помощи подслушки

Шпионский "жучок" мужчина подкинул на кухню экс-супруги
Фото: Анастасия Осипова
Жителю Екатеринбурга Ивану Кузнецову так трудно давался развод, что он решился поиграть в шпионские игры и узнать тайны своей возлюбленной. Он еще в июне 2021 года купил на китайском сайте GSM-радиомикрофон для прослушки, а потом ловко подложил его на кухню жене, с которой уже тогда жил раздельно.
Долгое время бывшая жена Ивана спокойно общалась с близкими, рассказывая подробности личной жизни за чашкой чая на кухне. И только в апреле прошлого года случайно наткнулась на странное устройство на шкафу рядом с роутером. В тот день она делала уборку. Как только микрофон был найден, женщина решила обратиться за помощью к следователям.
- По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 137 УК РФ и ст.138.1 УК РФ «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия», «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Иван во время разбирательств не стал отрицать, что действительно купил китайский трекер, а вот об истинных причинах покупки умолчал. Как рассказывают в Свердловском областном суде, сначала он рассказал следователям, что устройство было нужно для определения геолокации своей машины, а заодно и прослушки старшего сына: прибор какое-то время был в портфеле ребенка.
Но суд все-таки доказал, что GSM-радиомикрофон помогал со слежкой за экс-женой. Так, с марта по апрель Иван подслушивал чужие разговоры не менее 119 раз. Он узнал о состоянии ее здоровья и ее близких, хотя женщина об этом не распространялась.
- Кировский районный суд Екатеринбурга признал Ивана виновным по ч.1 ст. 137 и ст.138.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - заключили в суде.
Приговор был обжалован защитником в Свердловском областном суде, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.
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