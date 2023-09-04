В первый месяц осени с концертами в Екатеринбург приедут Ольга Бузова и другие известные артисты

Пора летних музыкальных фестивалей подошла к концу. Но это не повод грустить. Этой осенью вас ждет множество концертов. Среди самых ярких – юбилейные концерты группы «Чайф» и «Ночные снайперы», а также сольные концерты Ольги Бузовой и Григория Лепса. Рассказываем, кто выступит в Екатеринбурге в сентябре-2023.

Программа мероприятий на сентябрь-2023 в Екатеринбурге

«Уральские пельмени» «Курс руля» (12+)

«Уральские пельмени» на сцене уже почти 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Искрометный юмор коллектива, который уже почти 30 лет держит марку, не переставая радовать зрителя. На этот раз «Уральские пельмени» представят новое шоу, посвященное автомобилистам и дорожному юмору.

Но, как всегда, каждая новая программа – это загадка для зрителя. Оставляют авторы лишь небольшие подсказки о том, что его ждет: «Курс руля, водилы хохота, шоферюги смеха. И рулевые хорошего настроения! Управляют Машиной юмора под названием «Уральские пельмени».

Отметим, этим летом «Уральские пельмени» начали снимать свой первый сериал.

8 сентября 20:00

9 сентября 18:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 3000 руб.

Рита Дакота покоряет зрителей текстами песен с глубоким смыслом Фото: Иван Макеев

Рита Дакота (16+)

Певица стала набирать популярность после проекта «Фабрика звезд», в котором участвовала в 2007 году. Треки певицы, такие как «Карандаш», «Полчеловека», «Ты не веришь в Бога» и «Новые линии», наполнены глубоким смыслом. В 2019 году Рита Дакота стала главным хедлайнером на «Уральской ночи музыки». А на последнем концерте в Москве певица собрала 7500 тысяч зрителей в Crocus City Hall.

- Ее концерты – это настоящее место силы для каждого, кому повезло услышать ее музыку живьем. Или, как еще любят говорить ее слЫшатели: «Концерт Дакоты – это лучший тренинг личностного роста! – заявляет команда певицы.

14 сентября 20:00

Клуб «Свобода», Черкасская, 12

Билет: от 3000 руб.

Ольга Бузова исполнит свои хиты «Мало половин», «WIFI», «Танцуй под Бузову», «Мандаринка» и другие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузова (16+)

15 сентября в Tele-Club выступит Ольга Бузова. Певица заявила о себе на всю страну как ведущая «Дома-2», но спустя годы все же смогла избавиться от этого клише. Теперь она одна из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе, а ее песни «Мало половин», «WIFI», «Танцуй под Бузову» и «Мандаринка» включают чуть ли не на каждой шумной вечеринке.

Искренность, любовь к поклонникам и личные переживания в песнях Ольги не могут не цеплять зрителя. Недавно «КП-Екатеринбург» раскрыла райдер певицы. На удивление, главное требование артистки – чтобы цветы, подаренные ей на концертах, обязательно относили в храм.

15 сентября 19:30

Tele-Club, ул. Карьерная, 16

Билет: от 1900 руб.

Александр Пушной представит альбом «Каверы Пушного». Фото: из архива артиста

Александр Пушной (12+)

Александр Пушной и группа «ОТП Студио» представит свой альбом «Каверы Пушного».

- Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов. Будет громко, ярко и очень весело! – обещают организаторы.

Во время прошлого концерта в уральской столице Александр дал интервью «КП-Екатеринбург» о жизни с женой, закулисье «Галилео», на чем сейчас зарабатывает.

22 сентября 19:00

Клуб «Свобода», Черкасская, 12

Билет: от 2000 руб.

Ребята воссоздают на сцене концерт легендарных The Beatles в мельчайших подробностях. Фото: Янфекс.Афиша

The BeatLove «Лучшие хиты The Beatles с камерным оркестром» (6+)

Группа The BeatLove не имеет аналогов в стране, так как не только мастерски исполняет бессмертные хиты великолепной четверки, но и воссоздает на сцене концерт легендарных The Beatles в мельчайших подробностях: все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мелочей, сцендвижения поставлены опытными преподавателями, работавшими на ТВ-проектах «Один-в-один» и «Точь-в-точь», а голоса и мимика тщательно копируются.

22 сентября 19:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 1000 руб.

Григорий Лепс даст сразу два концерта в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Григорий Лепс (12+)

Григорий Лепс даст сразу два больших концерта в Екатеринбурге: 24 и 26 сентября. Его хрипловатый баритон невозможно спутать ни с каким другим голосом. Он может позволить себе творческие эксперименты и по-настоящему удивить зрителя. Но в то же время проникновенные тексты его песен заставляют поклонников задуматься о вечных жизненных темах и ценностях. Готовы подпевать под главные хиты «Рюмка водки», «Я тебе не верю», «Она не твоя», «Я поднимаю руки» и «Самый лучший день»?

24 и 26 сентября 19:00

ККТ "Космос", ул. Дзержинского, 2

Билет: от 2500 руб.

Группа «Чайф» востребована и популярна уже почти 40 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Чайф» (12+)

Легенды уральского рока отмечают юбилей одного из самых известных альбомов «Дети гор». Музыканты на сцене почти 40 лет, а до сих пор собирают полные залы. Преданные поклонники группы приходят на концерты с детьми и даже внуками, чтобы услышать музыку, которая нравится всей семье. Хиты «Чайфов», такие как «Ой-йо», «Аргентина-Ямайка 5:0» и «17 лет» давно стали «народными».

К 300-летию Екатеринбурга лидер группы Владимир Шахрин рассказал «КП-Екатеринбург», как музыканты создавали свои хиты 37 лет назад.

27 сентября 19:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 3000 руб.

Диана Арбенина выступит в Екатеринбурге с юбилейной программой Фото: Оксана ЗУЙКО

Диана Арбенина. «Ночные снайперы» (6+)

Группе «Ночные снайперы» - 30 лет!

- Мы с одинаковым упоением играем «Катастрофически», «31 весну», «Рубеж», «Столицу», мы любим так же, как вы, «Актрису» и «Юго2», танцуем под «Морячка», «Инстаграм» и «Рингтоном», кричим «Рррок-н-рррррооол» на «Розах», и, конечно, бережем друг друга в «Секунде назад». А как мы в едином порыве поем «П е р е ж и в е м» - дорогого стоит, - делятся создатели концерта.

В прошлый раз Диана Арбенина собрала аншлаг на концерте в Екатеринбурге.

29 сентября 19:00

Дворец игровых видов спорта «Уралочка», ул. Олимпийская Набережная, 3

Билет: от 2400 руб.

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