У пассажирки случился приступ: самолет из Москвы в Екатеринбург экстренно сел в Казани

Самолет посадили из-за приступа пожилой женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, летевший рейсом SU1404 из Москвы в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа пожилой пассажирки. 70-летней женщине стало плохо во время перелета. Инцидент произошел 2 сентября. В Казани вынужденно приземлился в 16:25 по московскому времени.

- В аэропорту пассажирка была передана медицинским работникам. А самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации с официального сайта аэропорта Кольцово, рейс прибыл в Екатеринбург 3 сентября в 17:35 по Москве.

О состоянии пенсионерки пока ничего не известно. «КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу Министерства здравоохранения республики Татарстан. На момент публикации получить комментарий не удалось.

Напомним, 21 августа самолет из Екатеринбурга в Москву также вынужден был приземлиться в Казани. Только тогда причиной стала атаки беспилотников, из-за которой закрылись аэропорты Москвы.

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