Жительницу Урала, погубившую в аварии сестру-красавицу и пасынка, хотят отправить в СИЗО

Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Анастасии Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жительницу Алапаевска, устроившую страшную аварию в СНТ «Южный», на период следствия могут отправить в СИЗО. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. Утром 2 сентября 30-летняя Анастасия Г. врезалась в дерево на Hyundai Solaris. В результате удара легковушка загорелась. В огне погибла 18-летняя сестра женщины по имени Кристина, а также 16-летний пасынок.

- 4 сентября следствие обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Анастасия на месте аварии Фото: читатель «КП»

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование Анастасии – алкотестер показал 0,531 промилле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Анастасии грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Летом Кристине исполнилось 18 лет Фото: соцсети

На момент публикации получить комментарий родственников Анастасии и Кристины не удалось.

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