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Звезды3 сентября 2023 15:13

«Невероятно хорош»: чем Niletto удивил ведущего скандального шоу Comment Out Владимира Маркони

Владимир Маркони назвал Niletto самым добрым человеком на Земле
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Владимир Маркони рассказал, как помог Niletto испилить мечту поклонницы

Владимир Маркони рассказал, как помог Niletto испилить мечту поклонницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шоумен и ведущий Comment Out Владимир Маркони разоткровенничался во время фестиваля «Верный отличник», который в Екатеринбурге провел для школьников. В перерыве шоумен заявил «КП-Екатеринбург», что считает певца Niletto самым добрым человеком на Земле.

С автором «Любимки» Владимир Маркони познакомился, когда певец из Екатеринбурга участвовал в одном из выпусков его скандального шоу.

- На Comment Out я открыл для себя самого доброго человека на Земле и в нашем шоу. Им оказывается Даня Niletto. Был такой прикол. Ко мне приходил домой человек, который чинит электросчетчики. Он узнал меня и сказал: «Вы же снимали выпуск с Niletto! Моя дочь очень любит его. Может ли он поздравить ее с днем рождения?». Я написал Дане. И он тут же записал видеопоздравление. Девочка была счастлива. Так что Даня невероятно хорош, как и все екатеринбуржцы, - уверен Маркони.

Niletto не отказался записать для юной фанатки видеопоздравление

Niletto не отказался записать для юной фанатки видеопоздравление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компанию шоумену на фестивале составила популярная видеоблогер Ида Галич. На концерте для школьников и их родителей выступили Мари Краймбрери, Валя Карнавал, Егор Шип и другие популярные среди молодежи исполнители.

Праздник предназначался для ребят, окончивших прошлый учебный год на одни пятерки. А вот Владимир Маркони не скрывает, что никогда не был круглым отличником и не стремился к этому.

Владимир Маркони не был круглым отличником в школе

Владимир Маркони не был круглым отличником в школе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Самым ярким моим впечатлением о школе было то, когда я участвовал в соревнованиях по лыжному спорту. Меня тогда на целых два дня освободили от уроков! Мне дали значок третьего юношеского разряда. К слову, ниже ничего не бывает. (Смеется). Но зато подарили шоколадку и денежный приз, на который я купил черный бант, который до сих пор храню и надел сегодня, - поведал Маркони.

Фестиваль посетили больше 70 тысяч человек. Помимо выступлений артистов гостей ждали шатры с дегустацией еды, сладостей и напитков. А в конце зрителей ждал красочный салют.

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