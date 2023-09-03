«Невероятно хорош»: чем Niletto удивил ведущего скандального шоу Comment Out Владимира Маркони

Владимир Маркони рассказал, как помог Niletto испилить мечту поклонницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шоумен и ведущий Comment Out Владимир Маркони разоткровенничался во время фестиваля «Верный отличник», который в Екатеринбурге провел для школьников. В перерыве шоумен заявил «КП-Екатеринбург», что считает певца Niletto самым добрым человеком на Земле.

С автором «Любимки» Владимир Маркони познакомился, когда певец из Екатеринбурга участвовал в одном из выпусков его скандального шоу.

- На Comment Out я открыл для себя самого доброго человека на Земле и в нашем шоу. Им оказывается Даня Niletto. Был такой прикол. Ко мне приходил домой человек, который чинит электросчетчики. Он узнал меня и сказал: «Вы же снимали выпуск с Niletto! Моя дочь очень любит его. Может ли он поздравить ее с днем рождения?». Я написал Дане. И он тут же записал видеопоздравление. Девочка была счастлива. Так что Даня невероятно хорош, как и все екатеринбуржцы, - уверен Маркони.

Niletto не отказался записать для юной фанатки видеопоздравление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компанию шоумену на фестивале составила популярная видеоблогер Ида Галич. На концерте для школьников и их родителей выступили Мари Краймбрери, Валя Карнавал, Егор Шип и другие популярные среди молодежи исполнители.

Праздник предназначался для ребят, окончивших прошлый учебный год на одни пятерки. А вот Владимир Маркони не скрывает, что никогда не был круглым отличником и не стремился к этому.

Владимир Маркони не был круглым отличником в школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Самым ярким моим впечатлением о школе было то, когда я участвовал в соревнованиях по лыжному спорту. Меня тогда на целых два дня освободили от уроков! Мне дали значок третьего юношеского разряда. К слову, ниже ничего не бывает. (Смеется). Но зато подарили шоколадку и денежный приз, на который я купил черный бант, который до сих пор храню и надел сегодня, - поведал Маркони.

Фестиваль посетили больше 70 тысяч человек. Помимо выступлений артистов гостей ждали шатры с дегустацией еды, сладостей и напитков. А в конце зрителей ждал красочный салют.

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