11 человек пострадали: в Екатеринбурге автобус влетел в столб

Автобус влетел в столб. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Утром 2 сентября в Екатеринбурге произошло ДТП с автобусом маршрута №082. Авария произошла на перекрестке улиц Сулимова и Омская. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, пострадало 11 пассажиров микроавтобуса.

- По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба. На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС, - уточняют в областной Госавтоинспекции.

Все 11 пассажиров, получивших травмы, доставлены в больницы, их осматривают врачи. По словам пассажиров, которые попали в ЧП, большинство отделалось ушибами, но есть и те, кто получил переломы.

- Четверо пострадавших госпитализированы в ЦГКБ №23, семь пострадавших - в ГБ №36 «Травматологическая», с травмами легкой и средней тяжести, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

На место ЧП прибыли две бригады скорой помощи. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Как выяснили госавтоинспекторы, за рулем автобуса ПАЗ находился 45-летний мужчина, его стаж вождения - 23 года.

- На месте аварии сотрудники проводят замеры, составляют процессуальные документы, устанавливают личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, а также в настоящее время обеспечивается регулирование безопасного потока транспортных средств, - заключили в областной ГИБДД.

Это не первая авария с участием автобуса на этом городском маршруте. 30 августа водитель микроавтоубса №082 выехал на встречную полос возле ТК «Таганский ряд», из-за чего влетел в иномарку. Тогда в аварии пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

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