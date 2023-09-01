«Каждый шаг давался с болью»: жительницы Екатеринбурга с протезами рук взошли на Арарат

На вершине было морозно. Фото: пресс-служба фонда «Жизнь в движении»

Сразу три девушки из Екатеринбурга установили свой персональный рекорд и преодолели суровые условия. Так, участницы покорили главную вершину Армении – Арарат. При этом у каждой из них имеются особенности здоровья и врожденные патологии. У альпинисток вместо рук установлены протезы. О ходе экспедиции сообщает фонд «Жизнь в движении».

НОГИ БЫЛИ СТЕРТЫ

Группа молодых девушек поднялась до базового лагеря на высоту 3300 метров. А затем, совершили акклиматизационный выход в штурмовой лагерь до отметки 4200 метров. После чего, три участницы экспедиции покорили вершину Арарата и добрались до высоты 5137 метров. В экстремальном подъеме участвовали 17-летняя Вероника Чудинович, а также 18-летние Анастасия Мадьярова и Олеся Шергина.

- Самое сложное было, когда оставалось около 20 шагов до вершины, кошки были тяжелые, ноги были стерты, каждый шаг давался с болью, но вся команда поддерживала меня, - рассказала Анастасия Мадьярова.

Девушки признаются, что силы к концу маршрута покидали их. Фото: пресс-служба фонда «Жизнь в движении»

Для большинства участниц группы этот подъем стал первым в жизни. Восхождение длилось с 21 по 29 августа. Ночной Арарат встретил группу ребят ветром и морозом.

- На высоте 4450 метров подопечную Веронику Чудинович настигла горная болезнь с сопутствующими симптомами. Было принято решение спустить девушку в штурмовой лагерь, - сообщает фонд «Жизнь в движении».

Экспедиция длилась с 21 по 29 августа. Фото: пресс-служба фонда «Жизнь в движении»

Несмотря на плохую видимость, жуткую усталость и недостаток кислорода ребята осилили путь.

- Меня посещали мысли, что у меня не получится, можно сказать, что на каждом шагу была неуверенность. Но при поддержке наших кураторов и ребят становилось все легче и я достигла «своей вершины», - Вероника Чудинович.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ

Не исключено, что екатеринбурженки будут и дальше покорять знаменитые горные вершины.

- Оставалось 100 метров до вершины, сильная усталость в ногах от ходьбы, силы покидали, уже казалось ничего не получится, сердце сильно билось. Но я дошла, - говорит Олеся Шергина.

Их мотиватором был 24-летний подопечный фонда - Павел Трофимов из Москвы. У молодого парня ампутированы обе руки. Однако, это не помешало ему совершить восхождение на Эльбрус.

- Моя задача была мотивировать, и я очень переживал за девочек, это было их первое восхождение. Недавно я был на пике Эльбруса и я очень хотел, чтобы они почувствовали то же, что все возможно. Ведь наши ограничения только в голове, - Павел Трофимов.

Мотиватор группы - Павел Трофимов. Фото: пресс-служба фонда «Жизнь в движении»

Проект для молодежи с особенностями здоровья «Путь к вершинам» помогает участникам укрепить веру в свои возможности и социализироваться. Маршрут для участников был разработан с учетом всех норм и требований для участников экспедиции.

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