На Урале будут судить хулиганов, напавших на девушку из-за цвета волос

Мужчины окунули девушку в фонтан. Фото: скриншот видео

В Каменске-Уральском перед судом предстанут мужчины, которые 1 августа едва не утопили в фонтане 18-летнюю девушку. Их агрессия была вызвана цветом волос, который им не понравился. Ранее им предъявили обвинения по части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», а также части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия группой лиц». Мужчины были арестованы.

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о хулиганстве и угрозе убийством. Дебоширы даже кинули девушке в лицо килограммовую упаковку муки, а после ударили ее по голове.

- По версии следствия, обвиняемые из-за цвета волос стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 18-летней девушки. После этого один из обвиняемых насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, лишив потерпевшую возможности дышать, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемым мужчинам 30 и 32 года. Ранее они были судимы за незаконный оборот наркотиков, истязания, а также имущественные преступления.

Кстати, хулиганы пытались оправдаться за издевательства. Они говорили полицейским, что в момент происшествия были пьяными. Дебоширы уверяли, что были готовы извиниться перед девушкой.

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