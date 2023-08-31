В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль университетского спорта

Талисман фестиваля соболенок Кедри стал участником шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге официально завершился Международный фестиваль университетского спорта. Яркая церемония закрытия прошла вечером 31 августа. И спортсмены, и организаторы, и представители власти сошлись во мнении, что дебют фестиваля прошел блестяще. Именно с такими словами к многочисленным зрителям вышел полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

- Первый Международный фестиваль университетского спорта завершен. Можно констатировать: его дебют оказался блестящим. Мы благодарим всех, кто подарил нам этот прекрасный спортивный праздник: спортсменов, волонтеров, тренеров и судей, наших прекрасных болельщиков и, конечно, город Екатеринбург. Это было незабываемо! – выступил Владимир Якушев на церемонии закрытия.

Церемония открытия началась с выступления танцоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сцену пригласили волонтеров с флагами всех 36 стран-участников, прозвучал гимн Российской федерации. А позднее двум атлетам вручили награды за победу в специальных номинациях: «Лучший спортсмен фестиваля», которую забрала обладательница семи наград Летиция Сильва из Бразилии, и «Лучший игрок командных видов спорта фестиваля», которую завоевал Хусейн Али Хусейн Абдула Али Ахсен из Бахрейна. Призы спортсменам вручили заместитель редактора газеты «Советский спорт» Андрей Иванов и президент Российского студенческого спорта Сергей Сейранов.

Сборная по художественной гимнастике одного из университетов-участников тоже выступила на церемонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигательным номером стал выход талисмана фестиваля соболенка Кедри – это был переодетый волонтер в огромной ростовой кукле, который танцевал не только на сцене, пока артисты складывали слово «ЕКАТ» из красных сердечек, но и в самом зрительском зале.

Спортсмен из Бахрейна получил приз за победу в специальной номинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сюрпризом шоу стало выступление петербургской рок-группы The Hatters. Они исполнили свои знаменитые хиты «Делаю шаг» и Russian Style. Устоять перед взрывным выступлением артистов не смогли больше половины зрителей: спортсмены, волонтеры и просто зрители сорвались с мест и ринулись к сцене. На этой ноте Международный фестиваль университетского спорта официально закрылся.

Он начался 19 августа, но церемония открытия прошла 20 числа, ее режиссером стал Илья Авербух. За 13 дней непрерывных состязаний было разыграно 197 комплектов медалей, из их числа 481 медаль ушла к российским спортсменам, а всего завоевать призовые места удалось 21 стране.

Показываем самые лучшие моменты с церемонии закрытия. Больше фотографий можно посмотреть здесь.

Гимнастки выступили под живую музыку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посмотреть на церемонию пришли семьи с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сюрпризом стало выступление рок-группы The Hatters Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соболенок Кедри зажигал зал Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выступлении The Hatters люди побежали к сцене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа исполнила известные хиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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