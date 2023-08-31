21 страна уедет с медалями: подведены итоги Международного фестиваля университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта закроется 31 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел последний день соревнований на Международном фестивале университетского спорта. 13 дней атлеты из 36 стран показывали свое мастерство в 14-ти видах спорта.

- Мы считаем, что праздник удался. Отмечу, что 21 страна завоевала медали. Это это очень хороший показатель. По медальной географии можно смотреть, как развиваются те или иные виды спорта в различных странах и учебных заведениях, - говорит на пресс-конференции первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Среди иностранных вузов наилучший результат показал Университет физической культуры и наук Республики Куба. А среди российских вузов тройку лидеров закрыли Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Азат Кадыров рассказал о планах на фестиваль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмены из Свердловской области смогли завоевать чуть более 10% всех медалей на Фестивале. Как говорит президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, абсолютно все участники события остались в восторге. Поэтому представители фестиваля уже думают над тем, как продолжить мероприятие уже в следующие годы.

- Мы уже думаем, как нам развивать формат мероприятия, который был уникальный. Когда мы финализируем всё итоги, примем окончательное решение, заключил Азат Кадыров.

Оказывается, чтобы попасть на соревнования, атлеты со всего мира в общей сложности преодолели 8 миллионов километров, а это как до Луны и обратно 10 раз. Приятно удивило организаторов не только спортсмены, но и зрители. Руководитель дирекции Международного фестиваля рассказал, что практически 70% билетов на соревнования были раскуплены. Например, на художественную гимнастику на все этапы билеты закончились еще за несколько недель до соревнований.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта официально открылся 20 августа. Автором шоу стал Илья Авербух, который в постановке рассказал об истории Урала и Екатеринбурга.

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