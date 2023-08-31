Екатерина Сибирцева: «В Екатеринбурге откроется еще пять школ»

Почти половина всех детей - это начальная школа Фото: Алексей БУЛАТОВ

О новых предметах, обучении в две смены и качестве питания в образовательных учреждениях перед началом нового учебного года на радио «КП-Екатеринбург» [93.2 FM] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

О новых предметах рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева Фото: Людмила ВАРАКИНА

О ПЕРВОКЛАШКАХ

- Почти половина всех детей - это начальная школа. У нас выпускается в 9 классах порядка 14 тысяч учеников, а в первые классы идет 23 тысячи человек. Получается, что в 1 - 4 классах учатся 50 % детей. Для них нужны особые условия. Начальная школа не может заниматься в тех же кабинетах, где занимаются 10 или 11 классы. Сегодня в новых школах Екатеринбурга в среднем 10 - 12 первых классов. Этот вопрос удалось сбалансировать. Теперь 1 «П» класса у нас нет нигде. Кстати, первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы учатся только в первую смену.

О КАДРАХ

- В сфере образования Екатеринбурга сегодня работает порядка 10 тысяч учителей. Все школы укомплектованы. Но мы, по-прежнему, ждем учителей начальных классов, которые могут снизить нагрузку на уже работающих педагогов. Определенный дефицит специалистов мы испытываем по математике. Отток кадров в школах присутствует, но он не такой большой. Большинство специалистов остается в профессии.

Начальная школа не может заниматься в тех же кабинетах, где занимаются 10 или 11 классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

О КАПРЕМОНТЕ

- У нас большие планы по капитальным ремонтам образовательных организаций. В Екатеринбурге откроется еще пять школ. До конца года будет сдана 41-я школа на ВИЗе. Началось строительство школы на улице Рощинской. Строится школа в 17-м квартале Академического района, возводится Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный. Также в Екатеринбурге продолжается капитальный ремонт в школах № 140, 63, 106. В гимназии № 99, которую запустили в этом году после капитального ремонта, появятся новые мастерские в канун нового учебного года.

О ШКОЛЕ, ГДЕ РУХНУЛ ПОТОЛОК

- Мы будем работать со зданием школы № 68 на Уралмаше, где недавно обвалился потолок. Очень надеюсь, что в следующем году мы приступим к капитальному ремонту. Сейчас идет экспертиза. Готовый проект на реконструкцию школы выходит на финишную стадию, мы получаем последние заключения для определения суммы на капитальный ремонт.

Школа не расформирована, контингент сохранился: педагоги и детки остались в рамках своей организации. Просто они будут продолжать образовательный процесс на базе других школ Орджоникидзевского района. Как правило, в таких ситуациях детки не уходят в другие образовательные организации. Поэтому волноваться за качество образования не стоит. Ребята получат аттестат школы № 68, как и планировалось.

До конца года будет сдана 41-я школа на ВИЗе Фото: Алексей БУЛАТОВ

О НОВЫХ ПРЕДМЕТАХ

- Начальная военная подготовка будет вестись в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. Этот предмет сейчас получает новое название. Педагоги ОБЖ пройдут переподготовку. Семьеведение - тоже модуль. Поэтому педагоги повысят квалификацию. Интересная новелла в этом году - это трудовое воспитание. Нужно успокоить родителей - никто не собирается использовать бесплатный труд детей на подсобных работах. Главное, чтобы ребята имели определенные трудовые навыки и могли что-то сделать своими силами и принести пользу своей образовательной организации.

Еще запускаем профориентацию - это важная внеурочная деятельность. Помогать определиться в сегодняшнем сложном мире с выбором профессии детям нужно. Содержание этого курса еще формируется. Мы будем рассказывать о наших вузах и колледжах, которые нужно получать в своем регионе; о тех трудовых ресурсах, которые сегодня требуются для развития экономики региона и страны.

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