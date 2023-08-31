В школу без опасностей: где родителям парковать авто, как детей учить ПДД

Во время летних каникул школьники теряют навыки безопасного поведения на дороге Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии 1 сентября Госавтоинспекция Свердловской области напомнила детям и взрослым правила дорожного движения. Про адаптацию школьников на улицах города после каникул и начале учебного года «Комсомольская правда» поговорила с врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Свердловской области Галиной Кравченко и начальником отдела мониторинга комплексной безопасности системы образования Министерства образования Свердловской области Екатериной Квасниковой.

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ: КАТЕГОРИЯ РИСКА

Вовсе не незнание правил дорожного движения (хотя в какой-то степени и оно тоже) является основной причиной ДТП с участием детей. В большинстве же случаев во время летних каникул школьники просто теряют навыки безопасного поведения на дороге, становятся более невнимательными и не могут предвидеть скрытую опасность. Отпуск с родителями на морях и каникулы в деревне с бабушками и дедушками юных участников дорожного движения расслабляют. Поэтому взрослым необходимо найти время на диалог о безопасности с ребенком в реальных дорожных условиях и, желательно, моделируя опасные ситуации.

В сентябре и октябре, то есть в самом начале учебного года, количество аварий с участием детей-пешеходов вырастает Фото: Мария АНАНОВА

В сентябре и октябре, то есть в самом начале учебного года, количество аварий с участием детей-пешеходов вырастает. Дети летом отвыкают от интенсивности транспорта в их жизни, в связи с чем они теряют концентрацию на дорогах. Поэтому в этот период полиция нацелена на то, чтобы снова привить школьникам навыки безопасного поведения, говорит врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Свердловской области Галина Кравченко.

Чаще всего попадают в аварии дети 8-12 лет, это самая уязвимая категория детей, которая ежегодно по статистике находится в риске. После 12 лет, по словам сотрудников Госавтоинспекции, дети более осознанные, но в аварии все равно попадают.

С участием несовершеннолетних детей с начала этого года уже произошло 202 ДТП, рост составляет более 15%. В этих авариях 6 детей погибли, 218 получили травмы различной степени тяжести. 86 ДТП с участием детей-пешеходов, рост 21%. С пассажирами 76 ДТП. Статистика тревожная. Поэтому не надо забывать о правилах дорожного движения ни летом, ни зимой, ни в любое другое время года, добавляет Галина Кравченко.

Взрослым необходимо найти время на диалог о безопасности с ребенком в реальных дорожных условиях Фото: Михаил ФРОЛОВ

СЕМЬ БЕЗОПАСНЫХ «НЕЛЬЗЯ»

Нужно напоминать детям, что из-за стоящего автомобиля или автобуса, дома или магазина, забора или кустов может неожиданно выехать транспорт. Для перехода проезжей части нужно выбирать такое место, где она просматривается в обоих направлениях и есть регулируемый участок пешеходный переход или светофор. Также детям нужно объяснить почему нельзя:

1. Переходить улицу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. При этом недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора — необходимо убедиться, что опасности нет.

Не надо заставлять ребенка заучивать те или иные правила. Он должен подходить к ним осознанно, то есть понимать, почему надо остановиться, почему надо посмотреть налево, направо, а потом снова налево. Это имеет большое значение для того, чтобы ребенок умел оценивать дорожную ситуацию, которая вокруг него происходит. Это осознанная привычка, а не зубрежка ПДД, комментирует начальник отдела мониторинга комплексной безопасности системы образования Министерства образования Свердловской области Екатерина Квасникова.

2.Также нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортным средством.

3. Выходить на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, особенно на маленьких улицах, где обычно мало машин.

4. Перебегать дорогу. Необходимо переходить ее спокойным шагом, наблюдая за движением.

5. Совмещать передвижение с беседой с другом или по телефону.

6. Играть и ходить вдоль и по проезжей части.

7. Ехать на велосипеде. Для безопасности необходимо спешиться и продолжить движение уже после проезжей части.

С участием несовершеннолетних детей с начала этого года уже произошло 202 ДТП, рост составляет более 15% Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА УРОКИ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ

Здорово, если школа находится в пешей доступности семьи. Но часто детей к учебному заведению привозят родители на личном автомобиле и, увы, сами нарушают правила. Хотя все мы помним, что ребенок копирует поведение взрослых.

Ситуация: подъезжает к школе хорошая (дорогая, большая, привлекающая внимание) машина, на переднем сиденье выглядывает довольный ребенок, с еще не менее довольным папой или мамой за рулем, при этом они паркуются так, что создают проблемы всем. Но ведь нам еще со школы говорят, что мы должны не только соблюдать свои права, но и обеспечивать безопасность всем участникам дорожного движения. Поэтому мы сначала должны посадить ребенка в машину, пристегнуть его ремнем безопасности или использовать специальные удерживающие устройства, которые в том числе соответствуют росту и весу ребенка, подъехать к учебному заведению в разрешенном месте, безопасно довести школьника до образовательной организации, продолжает Екатерина Квасникова.

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснять юным пассажирам следующие правила:

1. Ждать транспорт на тротуаре или обочине как можно дальше от проезжей части.

2. Не бежать через дорогу, чтобы успеть на автобус. Лучше дождаться следующего.

3. За населенным пунктом идти по обочине, навстречу двигающимся автомобилям.

4. Заходить в автобус, троллейбус или трамвай только после полной остановки транспорта.

5. Крепко держаться за поручни. А если есть свободные места садиться.

6. Не обходить стоящий автобус ни спереди, ни сзади.

Не надо забывать о правилах дорожного движения ни летом, ни зимой, ни в любое другое время года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕШКОМ ДО ШКОЛЫ

Понятно, что можно попасть в неприятную ситуацию и на совершенно пустой улице, но знать правила поведения вне дома и наиболее безопасный маршрут до школы необходимо всем ученикам. Госавтоинспекция рекомендует родителям пройти с ребенком до 1 сентября по разным маршрутам и выбрать подходящий обозначить сложные участки, например, где больше всего транспорта или есть нерегулируемые пешеходные переходы.

Если есть нерегулируемый пешеходный переход, то желательно сначала выбрать место, где регулируется движение, а вообще хорошо, если у вас есть наземный или подземный путь. Это самые безопасные участки, говорит Галина Кравченко. Далее по безопасности идет регулируемая «зебра». В селах часто отсутствуют пешеходные переходы, поэтому важно сказать ребенку, что в таком случае необходимо идти навстречу транспорту, а переходить дорогу только в положенных местах, на перекрестах и только убедившись в безопасности.

«ИЗВНИТИЕ, ДЕНЕГ НЕТ»

Все, что касается обустройства улично-дорожной сети, чаще всего это дороги местного значения, относится к полномочиям муниципалитетов, органов местного самоуправления. Поэтому, чтобы у школ появились дополнительные парковочные места и зоны высадки юных пассажиров (а такие запросы у родителей появляются регулярно) нужно взаимодействовать с администрациями муниципальных образований. И делать это не 1 сентября, а задолго до. За один день никто парковку не построит.

Во время летних каникул школьники теряют навыки безопасного поведения на дороге Фото: Иван МАКЕЕВ

В течение летнего периода Госавтоинспекция проводит дорожный надзор и технический. Наши сотрудники проверяют автобусы, которые стоят на балансе школ, а отдел пропаганды следит за тем, что находится внутри школ с точки зрения правил безопасности чему учат детей, как это делают и т.д. Мы со всех ракурсов обследуем образовательные организации. Далее составляем рекомендации, отправляем в соответствующие органы. Правда, чаще всего нам приходят такие ответы: «Извините, денег нет. Запланируем на ближайшее будущее». И планируют, условно, на 2025-ый год. Но так дела не решаются. Поэтому мы направляем соответствующие документы в прокуратуру, отправляем материалы в суд, и он назначает меры.

Кроме этого сотрудники дорожного надзора ежедневно направляют рекомендации в органы местного самоуправления. Контроль идет жесткий. Также и сами родители могут обратиться в Госавтоинспекцию, если посчитают, что ситуация на дорогах вблизи школы небезопасна для детей.

Обращения поступают и в Министерство образования, мы же всю информацию направляем в муниципалитеты для того, чтобы меры по обеспечению охраны и сохранению жизни и здоровья детей принимались оперативно, добавляет Екатерина Квасникова.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, разговаривают не только с детьми, но и со взрослыми. Все лето организация проводила профилактические мероприятия. Ранее мы писали о школе вождения на Плотинке в Екатеринбурге можно было научиться безопасно ездить на электросамокатах. Читайте, как это было, и соблюдайте правила дорожного движения.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».