Мама мальчика, которого обругали за шапку Z, уволилась из суда

Женщина работала помощником председателя суда по кадровым вопросам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама мальчика, которого обругали за шапку Z, уволилась из Ленинского районного суда Екатеринбурга. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал глава семьи. По его словам, супруга приняла решение уйти на фоне шумихи, когда Генеральная прокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела в отношении Александра Неустроева.

Последний обматерил ребенка на улице Волгоградской весной 2023 года. В итоге Ленинский суд назначил пенсионеру штраф в размере 7 тысяч рублей.

- Пусть все останется на усмотрение суда, - пояснил отец мальчика, отвечая на вопрос об исходе разбирательств.

В свою очередь семья Александра Неустроева осталась недовольна тем, что к ситуации по-прежнему приковано столь пристальное внимание.

- Неужели в стране нет более важных вещей?! - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» сын Александра Неустроева. - Мой отец, возможно, не так понял символ специальной военной операции. Уже неоднократно извинился перед мальчиком и его семьей. Сколько можно это продолжать?!

Решение о возобновлении рассмотрения уголовного дела будет приниматься в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске. Дата заседания еще не известна.

Суд назначил Александру Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей

Напомним, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал мягким наказание для Александра Неустроева.

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