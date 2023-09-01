Лучшего парильщика бани выберут в Екатеринбурге

Чемпионат станет площадкой для общения и обмена опытом и знаниями между представителями банной и SPA-индустрии в Екатеринбурге. Фото: Кира Кико

Уральские зрители смогут поболеть за лучших екатеринбургских мастеров пара на открытом чемпионате по банному мастерству, который пройдет на площадке банного комплекса «Три Богатыря» (ул. Норильская, 78).

Мастерство парильщиков испробуют на себе именитые модели, среди которых будут бойцы смешанных единоборств и известный шоумен.

Известно, что в чемпионате примут участие представители екатеринбургских банных комплексов «Три Богатыря», «Баден-Баден», «Сандуны-Урал», «Чапаевские бани», «Кудесы» и другие. Яркое мероприятие поможет шире транслировать обществу традиции русской бани и даст новый стимул банным комплексам повышать качество услуг. Партнером чемпионата выступила компания «Печной эксперт», которая занимается проектированием и монтажом банного оборудования.

Если вы любите баню, добро пожаловать на Чемпионат по банному мастерству! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состязания уральских мастеров будут оценивать мэтры русской бани.

Главный судья – чемпион России 2017 года Олег Карабатов.

В составе экспертов будет чемпион первого Международного чемпионата по парению вениками 2008 года, организатор первого всероссийского чемпионата «Русь Банная», доктор медицины и судья международного класса Василий Ляхов. Эксперт также проведет уникальный семинар для профессионалов по теме «Групповое и семейное парение». Мастер научит, как оказывать качественные и полноценные банные услуги для групп – до 30 гостей.

Чемпионат пройдет при поддержке администрации Екатеринбурга. Организатором выступает ассоциация «Уральская Банная Гильдия». Как отметили устроители чемпионата, их целью является развитие и поддержка положительного имиджа бани как части национальной культуры.

Кроме того, чемпионат станет площадкой для общения и обмена опытом и знаниями между представителями банной и SPA-индустрии в Екатеринбурге.

Фото: Кира Кико

Здесь смогут заявить о себе и компании, которые производят бани и соответствующие аксессуары. Ведь отраслевое событие дополнит тематическая ярмарка. На ней гости смогут приобрести запарники, веники, одежду, травы для ароматерапии и другие атрибуты бани. А специалисты компании «Печной эксперт» проконсультируют желающих, как правильно выбрать печи и камни для бани или обустроить парную.