Екатеринбург наводнила шаурма с просроченным мясом

На складе работали иностранцы. Фото: Дмитрий Чукреев

В Екатеринбурге разгорается скандал на фоне закрытия подпольного мясного цеха, где изготавливали сырье для шаурмы. Но делали это в условиях, далеких от санитарных. Немытые столы, испачканные кровью, грязные пластиковые чаны и тухлый запах в воздухе. Именно такую картину увидели полицейские и общественники во время рейда. На склад, расположенный в промзоне в районе Новосвердловской ТЭЦ, они нагрянули 22 августа.

Картину дополняло «общежитие» в котором жили сотрудники «мясного цеха». Ночевали работники, практически, не отходя «от кассы» - десять иностранцев обитали в соседних с цехом комнатах.

Мясо готовили в антисанитарных условиях. Фото: Дмитрий Чукреев

Схема, которую организовал бизнесмен из Екатеринбурга, увы, не нова. У поставщиков по бросовым ценам покупали куриные тушки, срок годности которых вот-вот выйдет. Затем мясо обильно посыпали специями, чтобы перебить протухший запах. После этого из курятины делали начинку для шаурмы, а потом продавали… Так популярный стрит-фуд, изготовленный из некачественного мяса, оказывался в киосках Екатеринбурга.

- В момент, когда мы туда пришли, на складе находилось товара примерно на 5 тонн. Мясо было как замороженное, так и размороженное. Были и заготовки, которые разделывали в ужасных условиях. Что-то было просрочено, что-то нет, - поделился с «КП-Екатеринбург» общественник Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде.

Рабочие жили в соседней комнате. Фото: Дмитрий Чукреев

По его словам, подпольный склад покупал продукцию у двух крупных поставщиков – птицефабрики из Первоуральска и «Ашана».

- Судя по документам, у владельца ИП закупались около 40 контрагентов. То есть, число «шаурмячных», куда поставлялась эта продукция, может быть гораздо больше. Ведь один контрагент может иметь несколько точек, - говорит Дмитрий Чукреев.

Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. В ходе проверки следователям предстоит выяснить, в какие именно торговые точки поставлялась продукция из несвежего мяса.

- По предварительным данным, в подпольном цехе из просроченной продукции изготавливалась шаурма, этикетки переклеивались, после чего этот товар под видом свежего поставлялся в различные торговые точки города, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Также следователи выяснят, подпадал ли бизнес организатора подпольного цеха под статью 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас подпольный склад закрыт, а вся продукция изъята. Пока данных о том, что кто-то из екатеринбуржцев отравился некачественной шаурмой, слава Богу, нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В конце августа в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей-гриль. По данным Роспотребнадзора, число отравившихся достигло 53 человек. Все они питались в кафе «Бистро-24».

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