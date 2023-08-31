Две свердловчанки стали призерами российской онлайн-школы анимации

Ретри - робот-котик. Фото: МТС

«МТС», цифровая экосистема, подвела итоги бесплатной летней онлайн-школы анимации и мультипликации для детей, которая проходила в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Пять тысяч ребят из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Латвии и Турции в течение июля изучали разные арт-стили и рисовали своего маскота – цифрового помощника в интернете, который станет героем мультфильма, созданного искусственным интеллектом МТС. По итогам обучения две юные свердловчанки попали в число призеров и были награждены цифровыми гаджетами и мерчем.

Алиса/Сара. Фото: МТС

Задачей летней онлайн-школы было научить ребят работать с различными инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждали разные направления и арт-стили. Каждый день они получали практические задания и отправляли свои работы. Наставники проекта – известные иллюстраторы, делились с подростками своими секретами в рамках мастер-классов, оценивали работы участников, вносили свои корректировки.

Робот. Фото: МТС

Всего в работе онлайн-школы приняли участие двенадцать свердловских школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Однако пройти весь путь до конца и выполнить финальное задание хватило терпения только двум юным уралочкам. Призы за талант и отличную учебу получили семнадцатилетняя екатеринбурженка Марианна Толедо Флорес и её ровесница из посёлка Троицкий Талицкого района Дарья Дьякова.

- Участие подростков в онлайн-школе анимации имело не только образовательный, но и практический смысл. Лучшие из предложенных участниками маскотов станут героями серии мультфильмов про безопасный интернет. Эти мультфильмы, к созданию которых мы намерены привлечь искусственный интеллект, предназначены как раз для детей. И очень символично, что сами подростки, научившиеся извлекать пользу от нахождения в интернете, будут причастны к этому важному делу, – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Робот 2. Фото: МТС

- У меня было так много идей, что для финального задания я решила нарисовать трёх персонажей, – рассказала екатеринбурженка Марианна Толедо Флорес.

М-бот – дружелюбный маленький робот с искусственным интеллектом. Он отличный друг и помощник. Несмотря на то, что он обладает большими знаниями, он хочет научиться проявлять эмоции, чтобы лучше понимать людей. Но пока у него из эмоций текстовые эмодзи....

Ретри – робот котик. Очень любопытный и с радостью расскажет вам обо всём, что знает. Он дружелюбный и игривый и такой же милый, как и настоящий котик.

Цпленок Цыпа. Фото: МТС

Алиса/Сара (пока не могу определиться). Дерзкая девушка, готовая дать отпор любому. Несмотря на бойкий характер, она заботливая и отзывчивая. Она всегда готова прийти к вам на помощь. Так как она опытная боевая девица, то без проблем проведëт вас через опасности интернета.

По мнению Дарьи Дьяковой из Талицы лучшим защитником является доброта. Её финальной работой стал персонаж Цыплёнок Цыпа.