«Ничего страшного не случится»: как будет работать такси с 1 сентября в Екатеринбурге

С 1 сентября все такси должны быть с опознавательными фонарями на крыше Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже завтра, 1 сентября, по всей стране в силу вступит новый закон о такси. Эксперты прогнозируют, что новые правила вынудят часть таксистов уйти в серое поле, а также спровоцируют рост цен на тарифы.

Если сейчас таксистом, по сути, может стать любой водитель, имеющий смартфон и машину, так как рынок почти полностью состоит из агрегаторов, то с 1 сентября всем, кто желает подработать – нужно будет оформить ИП или статус самозанятого.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ УБЬЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

В федеральном законе прописано и то, что теперь все автомобили такси станут ездить с «шашками» на кузове и оранжевым фонарем на крыше. А вот желтый цвет, по крайней мере в Свердловской области, не будет обязательным требованием.

- У нас еще в 2010 году отказались от регулирования цвета кузова автомобиля в такси. Мы тогда сошлись на мнении, что если будем регулировать цвет, то убьем всех перевозчиков. Такое требование уже вводили в других регионах, например, ближе к Сибири, но в последствии отказались. В Свердловской области это правило вводить не собираются, но если что-то изменится, то мы будем выступать против, потому что это убийство бизнеса, - объясняет «КП-Екатеринбург» официальный представитель Общественного совета по развитию такси в УрФО и бывший заместитель министра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко.

Водителей обяжут наклеить "шашечки" на авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября у всех таксистов должна быть цветографическая композиция «шашек» и опознавательный фонарь оранжевого цвета. В салоне разместят информацию о перевозчике и тарифах. Без этой атрибутики водителям грозят штрафы.

- Если водитель не имеет разрешения на перевозку, то сотрудники ГИБДД легко это смогут проверить через реестр. Наклеим «шашечку» без разрешения – такое же нарушение. У такого водителя всю атрибутику изымут, а его самого отправят в мировой суд, - говорит эксперт.

УЙДУТ ИЗ-ЗА ОСАГО ЗА 100 ТЫСЯЧ

Но самая большая проблема – полис ОСАГО для такси. Именно это требование может стать одной из причин повышения цен на перевозки, а все из-за того, что его стоимость будет достигать до 100 тысяч рублей.

- Перевозчики должны были оформлять ОСАГО для такси. Но не могли этого сделать по причине дороговизны полиса и отказов страховых компаний. Более того, если авто не всегда используется как такси и для водителя это не основная деятельность, то и переплачивать за ОСАГО он считает несправедливым. Главная проблема сейчас в том, что отсутствие у самозанятого водителя такого договора страхования является основанием для приостановления и последующего аннулирования его разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе сервиса заказов такси «Максим»

Проверить разрешения на работу в такси сотрудники ДПС смогут через реестр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Владимира Герасименко, если даже попробовать застраховать свой автомобиль как такси за 80-100 тысяч рублей, то 90% сайтов этого просто не дадут сделать. Будут выдавать техническую ошибку, либо же начнут перекидывать на другие сайты.

- Если 1 сентября за отсутствие ОСАГО для такси начнут штрафовать, то водители не выйдут на линию. Но я думаю, что завтра ничего страшного не случится. Все выйдут на линию, и никто не кинется оформлять все разрешения. Не может быть такого, чтобы в один день никто не вышел, - считает Владимир Герасименко.

Сами водители относятся к закону и новым правилам неоднозначно. Кто-то ждет сентября, чтобы увеличить заработок из-за более высоких цен на поездки, а кто-то уходит из сферы. Например, те водители, которые совершают пару заказов по вечерам, по пути с работы. Таким образом, водителей в таксопарке в первое время заметно станет меньше.

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