Профориентация и «Разговоры о важном»: чиновники рассказали, чего ждать школьникам Екатеринбурга в 2023 году

Линейки в школах Екатеринбурга будут транслироваться в режиме онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году школы Екатеринбурга примут около 200 тысяч учащихся. Из них, 23 тысячи первоклассников сядут за парты. При этом, в среднем в школах города уже сформированы 10-12 первых классов. Одним из наиболее востребованных по школам в 2023 году стал Академический район.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ?

Как рассказал во время брифинга начальник городского департамента образования Константин Шевченко, в некоторых школах еще идет ремонт.

- В некоторых школах меняли кровлю, окна, проводили косметический ремонт. Был выполнен капитальный ремонт в корпусе мастерских школы № 99. Обновленный фасад приобрела школа № 140. В октябре будут завершены ремонтные работы в школе № 63 Верх-Исетского района, - рассказал Константин Шевченко.

Школу официально признали аварийной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, разрешается ситуация со школой № 68 на Уралмаше, где обвалился потолок. Теперь школа нуждается в помощи добровольцев.

- Школа была признана аварийной. Ее оперативно вывели из эксплуатации. Учащихся распределили в другие учебные заведения. Ученики начальных классов будут учиться в школах № 80 и № 22, которые располагаются в шаговой доступности. Старшеклассники пойдут в лицей № 100 и № 128, - объяснил Константин Шевченко. лицей. – Мы обращались к родителям за помощью. Так как осуществляется переезд из школы № 68 и есть необходимость вывезти технику.

ОНЛАЙН-ЛИНЕЙКИ

Прогноз погоды предсказывает проливной дождь на 1 сентября. Для того чтобы ученикам было комфортно, их торжественные линейки будут проводить внутри школ. Хотя, такое обстоятельство огорчит родителей, которые вряд ли попадут на праздник из-за обилия первоклассников.

- Во всех школах мы приняли решение по линейкам, в том числе в 23-й школе. Помещения внутри школы, которые будут задействованы на линейках, это актовые и спортивные залы. Они не позволяют уместить большое количество детей, - сообщил Константин Шевченко. – Во всех школах организуют онлайн-трансляцию для родителей. Поэтому, просим отнестись к ситуации с пониманием.

У старшеклассников будут новые учебники истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в этом году старшеклассники будут учить историю по новым учебникам. Ранее их уже анонсировало Министерство просвещения, а также министерство образования молодежной политики Свердловской области.

- Все школы Екатеринбурга получили единые учебники истории для 10-11 классов. Параллели 10-11 классов начнут обучение по новым учебникам истории, - говорил Константин Шевченко.

Помимо этого, в школах также будет идти первый урок по понедельникам «Разговоры о важном». На нем учителя будут обсуждать с ребятами актуальные темы. А еще, школьникам помогут определиться с будущей профессией.

- Из новшеств от Минпросвещения – проведение уроков профессиональной ориентации. Будет организована работа советников по воспитанию. В школах продолжит действовать организация российское объединение детей и молодежи.

Напомним, что в этом году в школу № 23 Академического района примут рекордное число первоклассников. На занятия придут 480 учеников.

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