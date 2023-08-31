Погода на 1 сентября 2023 в Екатеринбурге и Свердловской области

В МЧС продлили штормовое предупреждение из-за непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 1 сентября 2023 года пройдут сильные дожди. По этому поводу в МЧС продлили экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды.

Погода на 1 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области

- По данным синоптиков, в этот день ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 м/с. Просим граждан быть бдительными, по возможности оставаться дома и соблюдать меры безопасного поведения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Температура воздуха 1 сентября 2023 года в Екатеринбурге

По данным Уральского гидрометцентра, 1 сентября 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области температура воздуха днем будет от +13 до +18 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до +7 градусов.

- В период непогоды о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - добавляют в МЧС по Свердловской области.

Отметим, потепление и бабье лето в регион придет после 5 сентября.

- Вероятно, столбик термометра в период бабьего лета поднимется до +18…+20 градусов. В начале сентября также ожидается меньшее количество осадков, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

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