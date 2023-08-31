Жители Екатеринбурга жалуются на отмену троллейбуса №14

На линию выпустили бесконтактные троллейбусы, но маршрут изменили не в пользу жителей УНЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 августа отменили популярный троллейбусный маршрут №14 и переименовали его. 14-й троллейбус позволял жителям отделанного микрорайона УНЦ за 40 минут добраться до центра города, хоть и с пересадками. Теперь же маршрут №28, который запустили вместо прежнего маршрута, делает большой крюк через Академический район, что увеличивает время в пути в два раза. Пассажиры не могут вовремя добраться на работу из-за нововведений. Об этом читатели «КП-Екатеринбург» рассказали горожане.

- Маршрут №14 курсировал по сокращенному маршруту, со всеми пробками на дорогу уходило около 40 минут. А сейчас – полтора часа. Представьте, сколько времени выпадает из жизни. А еще ждать приходится долго, - рассказывает жительница УНЦ Ирина.

Комфортные троллейбусы теперь колесят по Академическому району Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, теперь троллейбус делает большой крюк по Академическому району, частично дублируя маршрут автобус №59, и у жителей УНЦ теперь нет возможности оперативно добраться на общественном транспорте Екатеринбурга до Южного автовокзала либо до улицы Белинского.

До 1 августа троллейбус №14 ходил от УНЦ по Амундсена, далее – по Щорса, поворачивал на Белинского и шел до перекрестка с Декабристов. Месяц назад маршрут переименовали, выпустили на рейсы новые машины с автономным ходом. После этого троллейбус №28 стал заезжать по пути в Академический район – троллейбусы следуют по проспекту Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина и Краснолесья без контактной сети, далее он идет по Амундсена и Щорса до ЦПКиО (кольцо напротив бывшего завода аппаратуры).

Также жители Екатеринбурга жалуются на то, что с 1 августа автобусы ряда маршрутов стали курсировать с большим интервалом.

Продолжительность маршрута существенно увеличилась. Фото: сервис Яндекс.Карты

- Много лет добираюсь на работу на маршруте №50. Он популярен у горожан. Теперь он в рабочие дни ходит с интервалом от 30 до 50 минут. Пассажиров в салоне – битком. А скоро осень, холода. Это настоящий ужас. Очень надеемся, что мэрия Екатеринбурга вмешается в ситуацию, - рассказывают читатели «КП-Екатеринбург».

Редакция «Комсомолки» отправила запрос в администрацию Екатеринбурга. Ответ мы опубликуем.

Напомним, что с 1 августа в Екатеринбурге переименовали и изменили несколько троллейбусных маршрутов.

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